Dataside conquista certificação ISO 42001 inédita no Brasil

O ano de 2025 marca um capítulo decisivo na trajetória da Dataside, consultoria especializada em dados, inteligência artificial (IA) e negócios. A empresa, fundada em São José dos Campos e hoje presente em todo o Brasil e também no mercado internacional, acumula conquistas que reforçam sua relevância no setor tecnológico. Entre elas, destaca-se a certificação oficial da ISO 42001 — um reconhecimento até então restrito a líderes globais como Microsoft, AWS e Google Cloud.

A ISO 42001 representa a primeira norma internacional dedicada à gestão responsável de sistemas de IA. O marco surge em um momento no qual organizações de diversos setores incorporam tecnologias inteligentes para sustentar operações, elevar eficiência e impulsionar crescimento. A certificação estabelece critérios rigorosos que asseguram ética, governança estruturada, mitigação de riscos, proteção de dados e rastreabilidade em todas as etapas de desenvolvimento e uso da inteligência artificial.

Para a Dataside, a conquista transcende o valor técnico e simboliza maturidade diante de um mercado que exige transparência e responsabilidade no uso de IA. Segundo Caio Amante, CEO e fundador da empresa, o reconhecimento reforça o papel do Brasil na construção global de práticas seguras e confiáveis. "Esse selo não é apenas uma conquista da Dataside, mas de todo o ecossistema nacional de tecnologia. Ele confirma nossa dedicação em desenvolver soluções de inteligência artificial éticas, seguras, transparentes e efetivas para os negócios. Construímos o futuro com responsabilidade e inovação", afirma.

A trajetória da empresa evidencia esse avanço. Fundada no Vale do Paraíba, ao longo do tempo ampliou sua atuação para outras regiões do país e para o mercado internacional. Atualmente, desenvolve projetos que envolvem tecnologia, planejamento estratégico e práticas organizacionais.

A obtenção da ISO 42001 está relacionada à adoção de práticas de inovação associadas a princípios de ética e governança, com impactos na condução dos negócios e na atuação do Brasil no contexto de tecnologia responsável.