Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

México recebe líderes brasileiros em evento sobre futuros

Cidade do México sediará edição do Future Skills Masterclass nos dias 24 e 25 de fevereiro, reunindo líderes latino-americanos em torno de temas co...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/01/2026 às 16h59
México recebe líderes brasileiros em evento sobre futuros
Gleisson Dias

Nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2026, a Cidade do México será palco de mais uma edição do Future Skills Masterclass, programa internacional realizado pela Hyper Island voltado ao desenvolvimento de competências críticas para o futuro do trabalho. O evento, realizado em parceria com o IAB Mexico, ocorre após passagens por cidades como Miami, São Paulo, Londres, Milão e Estocolmo, reforçando sua presença global e sua capacidade de promover trocas regionais relevantes sobre inovação e transformação organizacional.

O México tem se consolidado como um dos principais polos de inovação da América Latina, com destaque para o crescimento do setor de tecnologia e o fortalecimento de seu ecossistema empreendedor. De acordo com dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o país figura entre os três mercados digitais mais relevantes da região. Nesse contexto, a realização do Future Skills Masterclass reforça o papel do país como centro de debates sobre o futuro do trabalho e da educação corporativa.

Com duração de dois dias, o programa abordará temas como inovação em contextos pós-inteligência artificial, desenvolvimento de metaskills, liderança em ambientes de incerteza, e pensamento sistêmico para resolução de problemas complexos. A metodologia é baseada em processos de aprendizagem ativa e colaborativa, com foco em experimentação e aplicação prática.

O evento é voltado a profissionais de diversos setores, incluindo estratégia, recursos humanos, marketing, educação e indústrias criativas. Também são esperadas lideranças interessadas em preparar suas equipes para os desafios de adaptação contínua e transformação organizacional. Segundo o conteúdo divulgado pela organização, é possível que empresas participem levando grupos de colaboradores para vivenciar a experiência como parte de seus programas de desenvolvimento.

"Trata-se de uma oportunidade para líderes ampliarem seu repertório diante das mudanças do mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que se conectam com uma comunidade internacional de profissionais em busca de transformação significativa", afirma Benito Berreta, managing director da Hyper Island Americas.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis na página oficial do programa Future Skills Mexico: https://hyperislandamericas.com/pages/future-skills-mexico

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tecnologia Há 3 horas

ABB e E.ON decidem atuar em eficiência energética

Empresas unem forças para oferecer projetos de economia de energia que não demandam investimento inicial

 Lucas Moreira/Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Cenário atual exige planejamento estratégico da comunicação

Avanço da inteligência artificial e exigência por conteúdo relevante impõem novas exigências à comunicação corporativa em 2026. Especialistas apont...

 Foto: Divulgação/Lu Correia
Tecnologia Há 3 horas

Influenciadores de Brasília criam o Giro Águas Claras

Com o intuito de gerar diálogo entre influenciadores e a cidade de Águas Claras/DF, o jornalista Eldo Gomes e seu time criaram a coluna @GiroAguasC...

 FreePik
Tecnologia Há 4 horas

Dataside conquista certificação ISO 42001 inédita no Brasil

Empresa conquista selo de importância ao lado de gigantes globais como Microsoft, AWS e Google Cloud

 Dra Maria Júlia Norton
Tecnologia Há 4 horas

R24R: técnica de recuperação que facilita o pós-operatório

Protocolo R24R é aplicado em cirurgias de mama com o objetivo de favorecer a mobilidade precoce, reduzir o uso de analgésicos e contribuir para um ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
21° Sensação
2.54 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 34 minutos

Anvisa libera estudo com medicamento para lesões na medula espinhal
Internacional Há 1 hora

Ação dos EUA na Venezuela ameaça paz na América do Sul, diz embaixador
Internacional Há 1 hora

Após fala de Trump, Petro diz que pegará em armas se necessário
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova prioridade na tramitação de ações de investigação de paternidade
Geral Há 1 hora

Polícia faz operação em adega suspeita de vender bebida adulterada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,36%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 537,536,87 +4,43%
Ibovespa
161,869,77 pts 0.83%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias