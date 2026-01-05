Segunda, 05 de Janeiro de 2026
Delcy Rodríguez toma posse como presidente interina da Venezuela

Ela assume a presidência do país no lugar de Nicolás Maduro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/01/2026 às 16h59

Delcy Rodríguez tomou posse como presidente interina da Venezuela.

Ela era a vice-presidente do país até o sequestro de Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos , no último sábado (3). Delcy prestou juramento nesta segunda-feira (5) perante a Assembleia Nacional do país.

Entenda

Os Estados Unidos lançaram no sábado (3) “um ataque de grande escala contra a Venezuela”, que capturou Maduro e sua mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Entretanto, o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela entregou a presidência interina à vice-presidente executiva , Delcy Rodríguez, "de forma a garantir a continuidade administrativa e a defesa integral da nação".

Delcy Rodríguez é a primeira mulher na história do país a liderar o Executivo, já exigiu “a libertação imediata” de Nicolás Maduro, “o único presidente da Venezuela”, e condenou a operação militar dos Estados Unidos .

A comunidade internacional tem se dividido entre a condenação da ação dos Estados Unidos e o júbilo pela queda de Maduro.

* Com informações da RTP

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
