Mercado demanda mais experiência e diversidade etária

Na Dataside, projeto gratuito visa auxiliar adultos de 25 a 55 anos a entrar no mercado da tecnologia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/01/2026 às 16h12
FreePik

O Brasil está envelhecendo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o percentual de pessoas idosas quase duplicou durante o período de 2000 a 2023 e projeções apontam que essa parcela da população deve corresponder a cerca de 37,8% dos brasileiros daqui a 45 anos. Essa aceleração no processo de envelhecimento do país evidencia a necessidade de ampliar a absorção de profissionais mais velhos no mercado de trabalho. Com o aumento da longevidade, manter trabalhadores experientes ativos não é apenas uma pauta social, mas uma estratégia indispensável para a sustentabilidade econômica do país.

O movimento do mercado de trabalho responde a essa nova realidade. Organizações que valorizam a experiência estão adotando programas específicos para atrair talentos seniores, reduzindo vieses etários e criando ambientes mais diversos em idade. Além da convivência intergeracional, essas iniciativas reforçam ganhos claros em produtividade, estabilidade e qualidade técnica.

Um dos maiores desafios, porém, é a transição de carreira. Com profissões sofrendo transformações graças à tecnologia e com o preconceito que muitos gestores e empresas têm relacionado a pessoas mais velhas, pode haver a necessidade de um profissional mais velho migrar para outra área de atuação. Quando se fala em inclusão dessas pessoas, é importante pensar em políticas que tornem viável um recomeço digno e com qualidade no aprendizado, independentemente da idade.

"Quando criamos programas de capacitação e transição de carreira para profissionais mais velhos, fortalecemos a diversidade etária e ampliamos a capacidade de resolução de problemas", explica Letícia Amante, diretora de Marketing e Comercial da Dataside.

Na Dataside, empresa especializada em consultoria de dados e inteligência artificial (IA), o projeto Acelera Career Fuel visa a transição de carreira e a entrada na área de tecnologia para adultos de 25 a 55 anos. A iniciativa oferece 150 vagas gratuitas para quem já tem experiência profissional e busca começar uma nova jornada com apoio, mentoria e uma trilha prática de aprendizado.

"Preparar profissionais mais velhos para carreiras na tecnologia é olhar para o futuro com responsabilidade e o Acelera Career Fuel ressalta essa visão para a cultura da Dataside. Essa é uma iniciativa que abre portas e enfatiza que o profissional não perde seu valor conforme envelhece", ressalta Letícia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
