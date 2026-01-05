Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula conversou com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela

Telefonema ocorreu na manhã de sábado, após invasão dos EUA

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/01/2026 às 16h12

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou por telefone, na manhã de sábado (3), com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o comando interino do país após a invasão militar dos Estados Unidos (EUA ), em Caracas, que resultou no sequestro do presidente, Nicolás Maduro, e da primeira-dama, Cília Flores.

Segundo informações do Palácio do Planalto, a conversa telefônica tratou da situação política daquele momento, sem mais detalhes . Desde ontem (4), as Forças Armadas venezuelanas reconheceram Delcy Rodríguez como presidente interina da Venezuela .

Em carta pública endereçada ao presidente dos EUA, Donald Trump , a presidente interina classificou como prioritário avançar para um relacionamento "equilibrado e respeitoso" com o país norte-americano, "baseado na igualdade e não na ingerência".

Já pelo lado de Trump, houve indicação de que os EUA pretendem exigir que seus interesses sejam atendidos pelo governo interino da Venezuela . O presidente dos EUA já deixou claro que quer controlar as reservas de petróleo da Venezuela , as maiores do mundo.

Sequestrados em Caracas e levados à Nova York, onde estão detidos em um presídio federal, Maduro e Cília Flores passaram por audiência de custódia no Tribunal Federal da cidade . Eles foram notificados de maneira oficial sobre seus supostos crimes. O casal está detido em um presídio federal no bairro do Brooklyn, também em Nova York.

Maduro e sua esposa são acusados de comandar um governo corrupto e sem legitimidade. Também há acusações de promover o narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos. As acusações não trazem provas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 1 minuto

China e Rússia pedem na ONU libertação imediata de Maduro

Os embaixadores participaram de reunião do Conselho de Segurança
Internacional Há 1 minuto

Governo venezuelano manda prender envolvidos no sequestro de Maduro

Ordem foi feita por decreto da vice-presidente Delcy Rodríguez
Internacional Há 1 hora

Direito internacional não foi respeitado em ataque dos EUA à Venezuela

Declaração é da subsecretária-geral da ONU, Rosemery DiCarlo

 (Foto: Michael Nagle /Bloomberg vi / Getty Images)
Crise Venezuelana Há 2 horas

Maduro se declara inocente em audiência nos Estados Unidos

Ditador e ex-primeira-dama foram levados presos como parte de uma operação dos EUA na Venezuela

Internacional Há 4 horas

Após sequestro, Maduro e esposa são levados para Corte em Nova York

Ex-presidente venezuelano passará por audiência de custódia

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
27° Sensação
2.56 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Mercado demanda mais experiência e diversidade etária
Internacional Há 13 minutos

Lula conversou com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela
Geral Há 13 minutos

Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas
Economia Há 42 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Senado Federal Há 42 minutos

Senadores reagem à prisão de Maduro em ação militar dos EUA na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 539,874,43 +4,88%
Ibovespa
161,936,19 pts 0.87%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias