Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moura Nobreak amplia segurança energética em hospitais

Risco energético no Brasil é crítico para unidades de saúde, por isso, a estruturação de sistemas de backup baseados em baterias estacionárias ganh...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/01/2026 às 14h02
Moura Nobreak amplia segurança energética em hospitais
Adobe Stock

O Brasil convive com um quadro estrutural de instabilidade elétrica que pressiona serviços essenciais. No último balanço consolidado da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 2024, cada consumidor ficou, em média, 10,24 horas sem energia, distribuídas em quase cinco interrupções ao ano. Em regiões como o Norte, os limites regulatórios permitem até 50 horas anuais de indisponibilidade, em até 58 ocorrências.

Em hospitais, esse cenário representa risco direto à continuidade de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), centros cirúrgicos, hemodinâmica, bancos de sangue e infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) clínica. Por isso, a estruturação de sistemas de backup baseados em baterias estacionárias ganha cada vez mais relevância, pois reduzem vulnerabilidades, complementam geradores e ampliam a previsibilidade operacional.

Para um país com mais de 7 mil hospitais e risco elétrico heterogêneo por região, a demanda por estabilidade cresce. Baterias estacionárias passam a compor um "seguro de vida energético" que reforça o sistema de emergência e reduz os impactos de apagões.

É nesse contexto que a nova geração de baterias Moura Nobreak se posiciona. A linha traz atributos técnicos alinhados às demandas de ambientes críticos, com soluções para UPS, estabilizadores, equipamentos médicos e aplicações hospitalares de alta sensibilidade. A tampa Roll Over aumenta a resistência térmica e a durabilidade, especialmente em salas elétricas com maior variação de temperatura.

As placas expandidas reduzem a resistência interna, elevando a eficiência energética e garantindo resposta imediata a picos de carga — condição determinante em oscilações que ocorrem em frações de segundo. A maior concentração de aditivos ativos acelera a aceitação de carga, permitindo recargas rápidas e confiáveis. Todo o portfólio é livre de manutenção, evitando paradas não planejadas.

"A nova linha Moura NoBreak amplia esse horizonte ao oferecer performance, eficiência e soluções personalizadas capazes de elevar o padrão de segurança das unidades de saúde em todo o território nacional", destaca Felipe Godoy, Gerente de negócios corporativos e industriais da Moura.

Com tecnologia 100% nacional e desenvolvimento conduzido pelo ecossistema de Pesquisa & Desenvolvimento da Baterias Moura, os produtos seguem padrões internacionais de engenharia e testes, combinando durabilidade, estabilidade e previsibilidade — requisitos essenciais para operações hospitalares. O design funcional reforça a percepção de robustez, com o novo visual técnico, a identidade das embalagens e a adequação às diretrizes sustentáveis que modernizam o portfólio e ampliam a confiabilidade do segmento profissional.

A Moura também oferece serviços de manutenção e logística reversa e possui capilaridade técnica. O suporte nacional acelera reposições, inspeções e rotinas de operação e manutenção, enquanto o ecossistema de circularidade garante destinação ambientalmente segura das baterias ao fim da vida útil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
FreePik
Tecnologia Há 14 minutos

Mercado demanda mais experiência e diversidade etária

Na Dataside, projeto gratuito visa auxiliar adultos de 25 a 55 anos a entrar no mercado da tecnologia

 Mendonça X Foto Album Scorpio Era
Tecnologia Há 2 horas

Tecnologia vira linguagem na música pop brasileira com inteligência artificial

O álbum Scorpio Era, projeto brasileiro com 13 faixas desenvolvido ao longo de 14 meses, reflete a incorporação crescente da inteligência artificia...

 Divulgação/Tati Moreira
Tecnologia Há 3 horas

TEDx Brasília teve Eldo Gomes como mestre de cerimônias

O TEDx Brasília estreou na capital federal e contou com o youtuber Eldo Gomes como apresentador, que gera mais de 100 vídeos ao ano como influencia...

 Techdengue
Tecnologia Há 3 horas

Tecnologia nacional impulsiona o combate a doenças urbanas

Uso de drones, inteligência artificial e análise territorial avança na prevenção de arboviroses, reduzindo custos e acelerando respostas em municípios

 LUZA
Tecnologia Há 4 horas

LUZA encerra 2025 com consolidação e avanço estratégico

Em 2025, a LUZA consolidou seu posicionamento como parceira estratégica em engenharia e tecnologia. Em um mercado mais exigente, a empresa ampliou ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
27° Sensação
2.56 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Mercado demanda mais experiência e diversidade etária
Internacional Há 13 minutos

Lula conversou com Delcy Rodríguez, presidente interina da Venezuela
Geral Há 13 minutos

Acidentes em estradas federais durante o feriado matam 109 pessoas
Economia Há 42 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Senado Federal Há 42 minutos

Senadores reagem à prisão de Maduro em ação militar dos EUA na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,34%
Euro
R$ 6,33 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 539,874,43 +4,88%
Ibovespa
161,936,19 pts 0.87%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias