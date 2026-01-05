Senado vai analisar previsão de câmeras de segurança em rodovias concedidas

O Senado vai analisar, na volta do recesso parlamentar, o projeto de lei que torna obrigatória a previsão de instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos dos trechos rodoviários a serem concedidos. A determinação constará nos editais de concessão de rodovias.

Do ex-deputado Rômulo Gouveia (1965-2018), a matéria ( PL 5.717/2016 ) foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 15 de dezembro. Segundo o autor, a proposta pode contribuir para resolver crimes, buscar culpados em acidentes e até gerenciar de forma mais efetivas eventuais bloqueios de estradas por manifestantes. O projeto também determina que as imagens geradas possam ser acessadas em tempo real ou por gravação.

O texto ainda inclui regras sobre o que deve haver em cada cabine de pedágio. Pela proposta, o local deverá ter dispositivo interligado com órgãos de segurança pública ou com a empresa responsável pela vigilância da via, equipamentos para videomonitoramento e integração com o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos (Siniav).

Com Agência Câmara