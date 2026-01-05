Segunda, 05 de Janeiro de 2026
Após sequestro, Maduro e esposa são levados para Corte em Nova York

Ex-presidente venezuelano passará por audiência de custódia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/01/2026 às 12h28

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela sequestrado pelos Estados Unidos no sábado (3), e sua mulher Cilia Flores, já estão no Tribunal Federal, em Nova York, para uma audiência de custódia na Justiça norte-americana. Eles serão notificados de maneira oficial sobre seus supostos crimes. O casal está detido num presídio federal no bairro do Brooklyn, também em NY.

Os venezuelanos vão depor a Alvin K. Hellerstein, juiz sênior no distrito Sul de Nova York. O depoimento acontece às 14h, no horário de Brasília.

Maduro e sua esposa são acusados de comandar um governo corrupto e sem legitimidade. Também há acusações de promover o narco-terrorismo e conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos.

Além de Maduro e Cilia, o filho do presidente venezuelano e outras três pessoas também são acusados dos mesmos crimes. Estas três pessoas não foram capturadas pela ação militar dos Estados Unidos na Venezuela.

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, acusou Maduro, no sábado (3), de chefiar organização criminosa narcoterrorista. Rubio não apresentou provas.

Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como chefe de estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
