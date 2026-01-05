LUZA encerra 2025 com consolidação e avanço estratégico

O ano de 2025 marcou um avanço relevante no nível de maturidade do mercado de engenharia e tecnologia e, de forma consistente, na trajetória da LUZA Group. Em um ambiente econômico mais racional, com decisões orientadas por eficiência, governança e retorno sobre investimento, empresas do setor passaram a rever modelos operacionais e critérios de contratação, priorizando previsibilidade, especialização técnica e capacidade de execução.

Nesse contexto, a LUZA ampliou sua atuação em projetos de engenharia e tecnologia de maior complexidade, acompanhando as transformações estruturais observadas no mercado ao longo do ano.

Expansão de atuação e diversificação setorial

Ao longo de 2025, a LUZA expandiu sua presença geográfica e consolidou operações em setores estratégicos como mobilidade, energia, telecomunicações, mineração, agronegócio, bens de capital, ciências da vida e tecnologias da informação. A diversificação setorial contribuiu para maior equilíbrio do portfólio e ampliou a capacidade da empresa de atuar em diferentes contextos regulatórios, técnicos e operacionais.

A atuação em múltiplos setores refletiu uma tendência observada no mercado: a convergência entre engenharia tradicional e soluções digitais. Projetos passaram a demandar, de forma simultânea, competências em desenvolvimento de produto, automação, dados, software e infraestrutura tecnológica.

Consolidação dos modelos de entrega

Em 2025, modelos de outsourcing especializado e projetos full service ganharam maior relevância no mercado e passaram a ocupar papel central nas operações da LUZA. No outsourcing, a alocação de equipes técnicas ocorreu com foco em especialização, senioridade e aderência ao contexto dos projetos. Já nos contratos full service, a responsabilidade integral — do planejamento à entrega final — respondeu à demanda por maior previsibilidade, controle de riscos e definição clara de escopo.

Segundo Tiago Monteiro, "2025 foi um ano que exigiu mais do que discurso: exigiu execução. O mercado tornou-se mais técnico e mais rigoroso, o que reforçou a importância de método, clareza e responsabilidade na entrega."

Esse movimento acompanhou uma mudança estrutural no comportamento das empresas contratantes, que passaram a priorizar parceiros capazes de assumir responsabilidades técnicas completas, com gestão, indicadores e governança definidos.

Integração entre engenharia, tecnologia e dados

Outro marco do ano foi o avanço da integração entre engenharia e tecnologia da informação. A LUZA esteve envolvida em projetos que conectaram engenharia de processos, automação industrial, análise de dados, software e segurança da informação. A transformação digital deixou de ser tratada como iniciativa isolada e passou a integrar a estratégia operacional das organizações.

De acordo com Tiago Monteiro, "engenharia e tecnologia deixaram de operar como frentes separadas. A integração entre disciplinas tornou-se condição básica para a viabilidade dos projetos."

Esse cenário demandou maior coordenação multidisciplinar e visão sistêmica, competências que ganharam relevância ao longo do ano.

Pessoas como eixo central da estratégia

Apesar do avanço tecnológico, 2025 reforçou uma premissa recorrente no setor: projetos de alta complexidade continuam sendo executados por pessoas. Diante da escassez de profissionais qualificados, a LUZA intensificou iniciativas voltadas à atração, desenvolvimento e retenção de talentos técnicos, alinhando competências às necessidades específicas dos projetos.

"Tecnologia amplia capacidade, mas são as pessoas que sustentam a execução", afirma o CEO. "A gestão de talentos passou a ser parte estrutural da operação."

Encerramento do ano e perspectivas

O encerramento de 2025 indica um mercado mais exigente, técnico e orientado à execução. A trajetória da LUZA ao longo do ano reflete esse contexto, com foco em operações de maior complexidade, modelos de entrega mais estruturados e integração entre engenharia e tecnologia.

Como resume Tiago Monteiro, "2025 não foi um ano de crescimento acelerado, mas de consolidação e amadurecimento operacional". O aprendizado acumulado ao longo do período estabelece bases para os ciclos seguintes, em um cenário que continuará demandando especialização, governança e capacidade de entrega consistente.

Sobre a LUZA

A LUZA Group é uma multinacional de engenharia e tecnologia fundada em Portugal, com presença consolidada no Brasil e atuação em mais de nove países. A empresa opera em setores como Mobilidade, Energia, Mineração, Tecnologia e Indústria, desenvolvendo soluções técnicas adaptadas às necessidades e ao contexto operacional de cada cliente.

Seu modelo full service integra estratégia, tecnologia, engenharia e gestão de pessoas, permitindo atuação em projetos de diferentes níveis de complexidade. Atualmente, a LUZA mantém mais de 100 projetos em andamento e conta com cerca de 1.200 profissionais mobilizados globalmente, atuando em ambientes industriais e corporativos de alta exigência técnica.