Ataque à Venezuela matou 40 pessoas, diz NYT; Trump admite ‘muitas mortes’

O ataque dos EUA à Venezuela, na madrugada de hoje, terminou com 40 pessoas mortas, segundo o jornal norte-americano New York Times.

Por: Andre Eberhardt Fonte: UOL | Com informações da AFP
04/01/2026 às 22h58
(Foto: Luis Jakmes/AFP)

O que aconteceu

Civis e soldados estão entre os mortos, de acordo com o jornal. A informação foi dada por um alto funcionário venezuelano, que falou em condição de anonimato.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ao jornal New York Post que “muitos cubanos morreram”, sem informar um número. “Sabe, muitos cubanos perderam a vida ontem à noite. Você sabia disso?”.

Trump disse que as vítimas estavam protegendo Maduro. “Essa não foi uma boa decisão [dos cubanos]”, acrescentou.

Republicano também citou a relação histórica entre Cuba e Venezuela. “Cuba sempre foi muito dependente da Venezuela. Era de lá que vinham o dinheiro, e eles protegiam a Venezuela, mas isso não deu muito certo para eles neste caso”, disse.

Após captura, Maduro foi levado a NY
Nicolás Maduro e a esposa dele chegaram em Nova York na noite de ontem após serem capturados em solo venezuelano pelos EUA. Eles chegaram de avião no Aeroporto Internacional Stewart de Nova York.

Detonações e sobrevoo de aviões foram ouvidos na capital Caracas nas primeiras horas de sábado. Maduro e a esposa foram detidos em “questão de segundos” e não tiveram tempo de reagir, disse Donald Trump…

Segundo o presidente dos EUA, poucas pessoas ficaram feridas e ninguém morreu no ataque. Integrantes das forças norte-americanas que capturaram o presidente da Venezuela sofreram alguns ferimentos.


