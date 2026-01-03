Sábado, 03 de Janeiro de 2026
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ataque de Trump à Venezuela é ilegal e imprudente, diz New York Times

Jornal dos EUA afirma que Venezuela foi alvo de imperialismo moderno

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 17h21

Um dos principais jornais dos Estados Unidos (EUA) – o New York Times (NYT) – publicou neste sábado (3) um editorial criticando as ações do governo de Donald Trump e chamando de ilegal o ataque à Venezuela . Para o jornal, o país sul-americano foi o primeiro alvo da nova doutrina de segurança da Casa Branca para América Latina.

“Aparentemente, a Venezuela tornou-se o primeiro país sujeito a esse imperialismo moderno, o que representa uma abordagem perigosa e ilegal para o papel dos EUA no mundo”, diz o texto assinado pelo Conselho Editorial do jornal nova iorquino.

O imperialismo é o conceito usado quando “um país central se vale de seu maior poderio econômico, político e militar para subordinar países periféricos de acordo com seus próprios interesses”, explicou o sociólogo Raphael Seabra, professor da Universidade de Brasília (UnB).

Em coletiva neste sábado, Trump disse que vai governar a Venezuela até uma “transição segura” de governo, além de admitir que as petroleiras dos EUA vão explorar os recursos energéticos da Venezuela, que é a nação com a maior reserva de petróleo comprovada do planeta.

O NYT rejeitou o argumento do presidente norte-americano de que Maduro seria líder de um cartel de drogas. “A alegação é particularmente ridícula neste caso, visto que a Venezuela não é uma produtora significativa de fentanil ou das outras drogas”, disse o periódico.

O jornal acrescentou que, ao mesmo tempo em que atacava barcos venezuelanos, Trump concedia indulto a Juan Orlando Hernández, “que comandava uma vasta operação de narcotráfico quando era presidente de Honduras, de 2014 a 2022”. O indulto a Hernández ocorreu no contexto das eleições hondurenhas, em que Trump apoiou o candidato do partido do ex-presidente condenado.

“Seu governo justificou os ataques às pequenas embarcações alegando que elas representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos. Mas uma ampla gama de especialistas jurídicos e militares rejeita essa alegação”, completou o jornal.

Dominar a América Latina

Ainda segundo o New York Times, a explicação mais plausível para ação de Trump na Venezuela pode ser encontrada na Estratégia de Segurança Nacional recentemente divulgada pela Casa Branca. “Nela, o governo reivindica o direito de dominar a América Latina”, diz o texto.

No início de dezembro, o governo Trump publicou as diretrizes da política externa da Casa Branca reafirmando a “proeminência” dos EUA na América Latina , o que foi lido como um recado à China.

Legitimidade internacional

O editorial do NYT afirma ainda que a ação de Trump, “sem qualquer aparência de legitimidade internacional”, corre o risco de fornecer justificativa para outros governos, como China e Rússia, dominarem “seus próprios vizinhos”.

O jornal nova iorquino avalia que Trump está empurrando os EUA para uma crise internacional e lembrou que o presidente precisaria pedir autorização ao Congresso para essa ação. “Sem a aprovação do Congresso, suas ações violam a lei dos EUA”, disse o NYT.

Em entrevista neste sábado, Trump argumentou que não precisaria de autorização do Congresso porque a ação resultou “apenas” na prisão de duas pessoas, não foi uma invasão "tradicional".

“Se há uma lição fundamental a ser aprendida com a política externa americana no último século, é que tentar derrubar até mesmo o regime mais deplorável pode piorar ainda mais a situação”, argumentou o jornal estadunidense.

O NYT lembrou que o país passou 20 anos sem conseguir estabelecer um governo estável no Afeganistão e que, ao derrubar o governo de Muamar Kadafi, na Líbia, criou um Estado fragmentado no norte da África.

“As trágicas consequências da guerra de 2003 no Iraque continuam a afetar os Estados Unidos e o Oriente Médio. Ele ameaça replicar a arrogância americana que levou à invasão do Iraque em 2003”, completou o editorial.

Ainda segundo o jornal, é grande o potencial para o caos na Venezuela.

“Apesar da captura de Maduro, os generais que apoiaram seu regime não desaparecerão repentinamente. Tememos que o resultado do aventureirismo do Sr. Trump seja o aumento do sofrimento dos venezuelanos, o crescimento da instabilidade regional e danos duradouros aos interesses dos Estados Unidos em todo o mundo”, finaliza o jornal.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 46 segundos

Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes federais

Presidente capturado da Venezuela será encaminhado a presídio

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 30 minutos

Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA

Brasil vai participar de reunião do Conselho de Segurança da ONU
Internacional Há 1 hora

América Latina está à mercê da intervenção dos EUA, dizem analistas

Para especialistas, invasão da Venezuela é risco para toda a região
Internacional Há 2 horas

Trump indica diálogo com vice e descarta líder da oposição venezuelana

Presidente não soube precisar quanto tempo governará país invadido
Internacional Há 2 horas

Produtor de petróleo, Catar pede diálogo a EUA e Venezuela

Aliado dos EUA, país pediu moderação e diálogo

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 28°
20° Sensação
1.17 km/h Vento
78% Umidade
26% (0.12mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Domingo
24° 11°
Segunda
26° 10°
Terça
33° 14°
Quarta
32° 17°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 27 minutos

Cem turistas brasileiros deixaram a Venezuela após ataque dos EUA
Zona rural Há 1 hora

Tentativa de abigeato é registrada no interior de Gamelinhas Tenente Portela
Internacional Há 1 hora

América Latina está à mercê da intervenção dos EUA, dizem analistas
Internacional Há 2 horas

Trump indica diálogo com vice e descarta líder da oposição venezuelana
Internacional Há 2 horas

Produtor de petróleo, Catar pede diálogo a EUA e Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 520,880,73 +0,79%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6917 (02/01/26)
11
15
29
48
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3577 (02/01/26)
01
02
04
05
06
08
09
10
12
16
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias