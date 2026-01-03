Sábado, 03 de Janeiro de 2026
Trump publica suposta foto de Maduro em navio após captura

Na imagem, venezuelano aparece vendado e usando um conjunto de moletom

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 15h17

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) em uma rede social uma suposta foto do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em um navio norte-americano, após ter sido capturado e retirado do país.

Na imagem, Maduro aparece vendado e usando um conjunto de moletom cinza. Ele segura uma garrafa de água . Trump informou hoje que Maduro e a primeira-dama Cilia Flores estão sendo levados de navio para Nova York.

Na madrugada deste sábado, o governo dos Estados Unidos anunciou um ataque à Venezuela . A capital, Caracas, e outras cidades foram atingidas por vias aérea e terrestre.

Entenda

A invasão da Venezuela pelos EUA marca um novo episódio de intervenções diretas de Washington na América Latina. A última vez que os EUA invadiram um país latino-americano foi em 1989, no Panamá, quando os militares norte-americanos sequestraram o então presidente Manuel Noriega, acusando-o de narcotráfico.

Assim como fizeram com Noriega, os EUA acusam Maduro, sem apresentar provas, de liderar um suposto cartel venezuelano De Los Soles. Especialistas em tráfico internacional de drogas questionam a existência desse cartel.

O governo dos EUA estava oferecendo uma recompensa de US$ 50 milhões por informações que levassem à prisão de Maduro.

Para críticos, a ação é uma medida geopolítica para afastar a Venezuela de adversários globais dos EUA, como China e Rússia, além de exercer maior controle sobre o petróleo do país, que é dono das maiores reservas de óleo comprovadas do planeta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
