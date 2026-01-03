Sábado, 03 de Janeiro de 2026
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Maduro será julgado pelos Estados Unidos, diz procuradora

Maduro foi capturado pelas forças estadunidenses

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 13h43

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, serão julgados em tribunais de justiça dos Estados Unidos, segundo informações divulgadas pela procuradora-geral estadunidense, Pamela Bondi, neste sábado (3). Eles foram sequestrados durante ação militar, confirmada pelo presidente dos EUA, Donald Trump (foto).

Segundo Bondi, ambos foram indiciados no Distrito Sul de Nova York. Maduro foi acusado de conspiração para narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos contra os Estados Unidos.

“Eles em breve enfrentarão toda a força da justiça americana em solo americano, em tribunais americanos”, escreveu Bondi no X (antigo Twitter).

A procuradora-geral não detalhou as acusações contra Cilia Flores.

Coragem

“Em nome de todo o Departamento de Justiça dos EUA, gostaria de agradecer ao presidente Trump por ter a coragem de exigir responsabilização em nome do povo americano, e um enorme agradecimento às nossas bravas Forças Armadas que conduziram a incrível e bem-sucedida missão de captura desses dois supostos narcotraficantes internacionais”, finalizou Bondi.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, rejeitou a presença de tropas estrangeiras no país e classificou o ataque de "vil e covarde" . Padrino pediu ajuda internacional. Bombardeios dos Estados Unidos a barcos nas águas do Caribe ocorreram nos últimos meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 23 minutos

Países da América Latina se manifestam sobre ataque à Venezuela

Colômbia defende preservação da paz regional
Internacional Há 43 minutos

Trump: operação é um aviso a quem ameaçar soberania dos EUA

Presidente americano diz que exigências deverão ser atendidas
Internacional Há 2 horas

Trump diz que EUA vão administrar Venezuela até "transição segura

Presidente norte-americano faz pronunciamento após invasão militar
Internacional Há 2 horas

Trump publica suposta foto de Maduro em navio após captura

Na imagem, venezuelano aparece vendado e usando um conjunto de moletom
Internacional Há 2 horas

Fronteira com Venezuela, Roraima monitora impactos de ataque dos EUA

Fronteiras estão abertas e forças de segurança acompanham movimentação

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
4.59 km/h Vento
54% Umidade
26% (0.12mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Domingo
24° 11°
Segunda
26° 10°
Terça
33° 14°
Quarta
32° 17°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 23 minutos

Países da América Latina se manifestam sobre ataque à Venezuela
Política Há 34 minutos

Posse Ancestral – Terra Indígena Guarita | 03 de janeiro de 2026
Internacional Há 43 minutos

Trump: operação é um aviso a quem ameaçar soberania dos EUA
Geral Há 57 minutos

Folia de Reis no Museu Vassouras reafirma tradição no Vale do Café
Esportes Há 2 horas

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,615,61 +0,15%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6917 (02/01/26)
11
15
29
48
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3577 (02/01/26)
01
02
04
05
06
08
09
10
12
16
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias