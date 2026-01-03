Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio (foto), acusou, neste sábado (3), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar uma organização narcoterrorista. No entanto, ele não mencionou provas da acusação.

“Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse do país. E ele é indiretamente acusado de traficar drogas para os Estados Unidos”, disse Rubio, em seu perfil do X (antigo Twitter).

A mensagem confirma a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicada mais cedo, de um ataque dos EUA contra a Venezuela.

Captura

Em manifestação nas redes sociais, Trump afirmou que houve sucesso e o presidente da Venezuela e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, escreveu Trump.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, rejeitou a presença de tropas estrangeiras no país e classificou o ataque de "vil e covarde".

Padrino pediu ajuda internacional. Bombardeios dos Estados Unidos a barcos nas águas do Caribe ocorreram nos últimos meses.