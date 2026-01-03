Sábado, 03 de Janeiro de 2026
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

Ele diz que governo venezuelano não é legítimo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 12h12

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio (foto), acusou, neste sábado (3), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar uma organização narcoterrorista. No entanto, ele não mencionou provas da acusação.

“Maduro não é o presidente da Venezuela e seu regime não é o governo legítimo. Maduro é o chefe do Cartel de los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse do país. E ele é indiretamente acusado de traficar drogas para os Estados Unidos”, disse Rubio, em seu perfil do X (antigo Twitter).

A mensagem confirma a declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicada mais cedo, de um ataque dos EUA contra a Venezuela.

Captura

Em manifestação nas redes sociais, Trump afirmou que houve sucesso e o presidente da Venezuela e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados e retirados do país.

“Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e levado para fora do país juntamente com sua esposa”, escreveu Trump.

O ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, rejeitou a presença de tropas estrangeiras no país e classificou o ataque de "vil e covarde".

Padrino pediu ajuda internacional. Bombardeios dos Estados Unidos a barcos nas águas do Caribe ocorreram nos últimos meses.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Internacional Há 16 minutos

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela

Presidente Lula retorna hoje a Brasília para acompanhar desdobramentos

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Há 46 minutos

Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde

Ele afirma que “guerra mata civis e destrói serviços de saúde”
Internacional Há 1 hora

Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela

Havana exige resposta da comunidade internacional

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 2 horas

Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU

Presidente disse que ação violou direito internacional e soberania
Internacional Há 3 horas

Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro

Delcy Rodriguez disse que forças cívico-militares vão defender o país

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
4.59 km/h Vento
68% Umidade
26% (0.12mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Domingo
24° 11°
Segunda
26° 10°
Terça
33° 14°
Quarta
32° 17°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 15 minutos

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
Internacional Há 15 minutos

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
Internacional Há 45 minutos

Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde
Internacional Há 1 hora

Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela
Geral Há 1 hora

Wikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,153,33 +0,06%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6917 (02/01/26)
11
15
29
48
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3577 (02/01/26)
01
02
04
05
06
08
09
10
12
16
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias