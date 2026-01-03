Sábado, 03 de Janeiro de 2026
Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela

Havana exige resposta da comunidade internacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 11h11

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunciou um "ataque criminoso" dos Estados Unidos contra a Venezuela neste sábado, afirmando que "nossa #ZonaDePaz está sendo brutalmente atacada".

A declaração - divulgada por meio de sua conta nas redes sociais - faz parte de uma condenação regional à agressão militar direta contra o território venezuelano.

"Terrorismo de estado contra o bravo povo venezuelano e contra a nossa América", declarou o presidente de Cuba, país que vive sob embargo econômico dos Estados Unidos.

Díaz-Canel exigiu uma "resposta urgente da comunidade internacional" aos ataques realizados na madrugada de hoje, na cidade de Caracas. Sua declaração está alinhada à do ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, que condenou veementemente a contínua agressão militar dos EUA contra a Venezuela.

"Os bombardeios e atos de guerra contra Caracas e outras localidades do país são atos covardes contra uma nação que não atacou os EUA nem qualquer outro país", afirmou o ministro das Relações Exteriores em sua publicação.

Agressão

Da mesma forma, o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz denunciou a agressão em suas redes sociais, unindo-se às condenações feitas na região em relação à crescente ameaça militar.

"Os ataques contra Caracas e outras localidades exigem a mobilização urgente da comunidade internacional para defender a América Latina e o Caribe como uma Zona de Paz", compartilhou o ministro nas redes sociais.

O governo venezuelano confirmou uma agressão militar "muito grave" dos EUA contra locais civis e militares nos estados de Miranda, Aragua, La Guaira e na capital, Caracas.

Em resposta à situação, as autoridades ordenaram o "desdobramento imediato do Comando de Defesa Integral da Nação e dos Órgãos de Direção de Defesa Integral em todos os estados e municípios do país", segundo um comunicado divulgado pelo governo venezuelano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
