Sábado, 03 de Janeiro de 2026
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU

Presidente disse que ação violou direito internacional e soberania

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 10h57
Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou na manhã deste sábado sobre os ataques dos Estados Unidos è Venezuela e a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Lula condenou a ação militar e cobrou uma resposta vigorosa da Organização das Nações Unidas (ONU).

"Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo", disse Lula, por meio das redes sociais .

"A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz. A comunidade internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 24 minutos

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

Ele diz que governo venezuelano não é legítimo

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Internacional Há 24 minutos

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela

Presidente Lula retorna hoje a Brasília para acompanhar desdobramentos

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Há 53 minutos

Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde

Ele afirma que “guerra mata civis e destrói serviços de saúde”
Internacional Há 1 hora

Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela

Havana exige resposta da comunidade internacional
Internacional Há 4 horas

Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro

Delcy Rodriguez disse que forças cívico-militares vão defender o país

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
4.59 km/h Vento
68% Umidade
26% (0.12mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Domingo
24° 11°
Segunda
26° 10°
Terça
33° 14°
Quarta
32° 17°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 15 minutos

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
Internacional Há 15 minutos

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
Internacional Há 45 minutos

Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde
Internacional Há 1 hora

Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela
Geral Há 1 hora

Wikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,153,33 +0,06%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6917 (02/01/26)
11
15
29
48
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3577 (02/01/26)
01
02
04
05
06
08
09
10
12
16
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias