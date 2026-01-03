Sábado, 03 de Janeiro de 2026
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vice-presidente da Venezuela exige dos EUA prova de vida de Maduro

Delcy Rodriguez disse que forças cívico-militares vão defender o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/01/2026 às 09h01

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, exigiu na manhã deste sábado (03) provas de vida do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, cujo paradeiro é desconhecido após os ataques dos Estados Unidos.

Rodriguez denunciou o bombardeio militar norte-americana na capital e nos estados de Aragua, Miranda e La Guaira, que resultou na morte de civis.

Segundo a vice-presidente, o presidente Maduro já havia alertado a população sobre um possível ataque dessa natureza, que afetaria civis em diversas partes do país. Em resposta à situação, a defesa nacional foi acionada seguindo as instruções do presidente.

"O ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), o povo venezuelano organizado em milícias e agências de segurança cidadã, em perfeita integração policial, militar e cívico-militar, receberam instruções para defender a pátria", afirmou Rodriguez.

A vice-presidente enfatizou que ninguém violará o legado histórico de Simón Bolívar nem o direito da Venezuela à independência, ao seu futuro e a ser uma nação livre, sem tutela externa. "Jamais seremos escravos. Somos filhos e filhas de Bolívar."

Rodriguez lembrou que a Venezuela tem consistentemente caracterizado essas manobras como parte de uma estratégia para desestabilizar a região e minar sua soberania nacional, denunciando o que considera uma tentativa de intervenção armada para impor uma mudança de regime favorável aos interesses imperialistas.

A Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade (REDH) e organizações como a Coalizão Resposta condenaram o que chamam de "crime contra a paz" e uma flagrante violação da Carta das Nações Unidas, apelando à solidariedade internacional e à mobilização global contra o que consideram uma guerra colonial pelo petróleo venezuelano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 24 minutos

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista

Ele diz que governo venezuelano não é legítimo

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Internacional Há 24 minutos

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela

Presidente Lula retorna hoje a Brasília para acompanhar desdobramentos

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Há 53 minutos

Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde

Ele afirma que “guerra mata civis e destrói serviços de saúde”
Internacional Há 1 hora

Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela

Havana exige resposta da comunidade internacional

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 2 horas

Lula condena ataque dos EUA à Venezuela e cobra resposta da ONU

Presidente disse que ação violou direito internacional e soberania

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 28°
29° Sensação
4.59 km/h Vento
68% Umidade
26% (0.12mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Domingo
24° 11°
Segunda
26° 10°
Terça
33° 14°
Quarta
32° 17°
Quinta
28° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 15 minutos

Sem provas, Rubio acusa Maduro de chefiar organização narcoterrorista
Internacional Há 15 minutos

Reunião de emergência no Itamaraty discute invasão da Venezuela
Internacional Há 45 minutos

Nada justifica conflitos acabarem em bombardeio, diz ministro da Saúde
Internacional Há 1 hora

Cuba condena “ataque criminoso” dos EUA contra a Venezuela
Geral Há 1 hora

Wikipédia chega aos 25 anos entre os 10 sites mais acessados do mundo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,153,33 +0,06%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6917 (02/01/26)
11
15
29
48
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3577 (02/01/26)
01
02
04
05
06
08
09
10
12
16
18
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias