Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa

Foram incluídas informações sobre saúde mental e prevenção à violência

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/01/2026 às 16h08
Saúde lança versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (2) uma versão atualizada da Caderneta da Pessoa Idosa . Segundo a pasta, o documento passa a incluir informações sobre saúde mental, prevenção de violência, cuidados paliativos e seguridade social.

O material pode ser acessado em versão digital no site do ministério . A previsão é que, ainda neste ano, o documento esteja disponível também no aplicativo Meu SUS Digital. Além disso, uma versão física da caderneta será distribuída para todo o país.

Em nota, a pasta informou que o material foi reestruturado para se tornar “mais acessível, acolhedor e robusto, funcionando como um elo entre a pessoa idosa, seus familiares e as equipes de saúde”.

“Além de organizar o histórico clínico, o material agora incorpora novos elementos que levam em consideração a diversidade e a realidade social dos mais de 32 milhões de brasileiros com 60 anos ou mais”, destacou o ministério.

Mudanças

Dentre as novidades incluídas na atualização está o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, que permite avaliação das condições de fragilidade e necessidades específicas de cada pessoa.

O documento também apresenta conteúdos em fontes maiores e utiliza ilustrações e QR codes para direcionar o usuário e os profissionais a conteúdos complementares de educação em saúde.

Entenda

A Caderneta da Pessoa Idosa é um instrumento direcionado tanto para o cidadão quanto para profissionais de saúde, onde são organizados registros de consultas, vacinas, medicamentos e resultados de exames. Também podem ser acessadas informações sobre os direitos da pessoa idosa, alimentação saudável, serviços e telefones úteis.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Veja dicas de cuidados com crianças nas férias para evitar acidentes

Rotina mais livre traz desafios para pais e responsáveis
Saúde Há 1 dia

Perseverança e moderação: segredos para cumprir metas no novo ano

Para o cardiolgista Felipe Cosentino,
Saúde Há 2 dias

Bahia confirma sete pessoas intoxicadas por metanol

Perícia constatou presença do produto nas amostras de sangue

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões

Medida garante tratamento para mais de 2 milhões de pacientes do SUS

 Mutirões como o realizado no Hospital Nelson Cornetet, de Guaíba, viabilizaram milhares de cirurgia de joelho -Foto: Luís André/Secom
Saúde Há 2 dias

Mais de 107 mil pacientes são atendidos pelo SUS Gaúcho no Estado em 75 dias

O programa SUS Gaúcho, lançado no final de setembro pelo governador Eduardo Leite, encerra o ano de 2025 com uma oferta superior a 107 mil consulta...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
28° Sensação
1.57 km/h Vento
76% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 28 minutos

Bolívia: protestos desafiam governo após aumento de combustíveis
Justiça Há 28 minutos

Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Receita Estadual Há 1 hora

Nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Estado a partir desta segunda-feira (5)
Geral Há 1 hora

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana
Geral Há 2 horas

Bombeiros fizeram 1.167 salvamentos em dois dias na orla do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -1,00%
Euro
R$ 6,36 -1,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,094,91 +2,13%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias