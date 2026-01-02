Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo boletim do Programa Balneabilidade aponta 84 pontos próprios para banho no Estado

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (2/1), o quarto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/01/2026 às 15h37
Novo boletim do Programa Balneabilidade aponta 84 pontos próprios para banho no Estado
.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (2/1), o quarto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2026. O informativo refere-se às coletas de águas realizadas entre os dias 29 e 30 de dezembro de 2025.

De acordo com o relatório, dos 96 pontos monitorados em todo o Rio Grande do Sul, 12 estão impróprios para banho. Pela primeira vez nesta temporada, cinco pontos no Litoral Norte aparecem nessas condições.

Locais impróprios para banho nesta semana(Município — Balneário/Praia)

  • Capão da Canoa – Edifício Aymoré
  • Capão da Canoa – Balneário de Araçá-Hotel Araçá
  • Capão da Canoa – Edifício Yara
  • Capão da Canoa – Arroio Teixeira
  • Capão da Canoa – Praça Azevon
  • Cerrito – Balneário Cerrito
  • Pedro Osório – Rio Piratini
  • Pelotas – Valverde – Avenida Senador Joaquim A. Assumpção
  • Pelotas - Totó
  • Pelotas – Valverde Trapiche
  • Piratini – Balneário Municipal Klérfim Cardoso – Rio Piratini
  • Tapes – Balneário Rebelo

Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, o departamento de fiscalização já está mobilizado para identificar as prováveis causas dos cinco pontos impróprios para banho no Litoral Norte. "Além das ações de monitoramento, vamos realizar coletas nas drenagens pluviais para investigar possíveis fontes de contaminação da água. Após verificar os resultados, os municípios serão notificados."

O Programa

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O monitoramento abrange 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade. Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.

O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.

Classificação das águas

Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentarem resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Recomendações aos banhistas:

  • Entrar na água apenas em locais com condição própria para o banho;
  • Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias;
  • Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde;
  • Destinar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.

Texto: Cassiano de Oliveira Cavalheiro/Ascom Fepam
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Cristiano Veloso)
Tempo Há 9 horas

Janeiro de 2026 no RS: Calor e chuvas irregulares

Temperaturas acima da média e precipitações inconsistentes marcam o primeiro mês do ano no Rio Grande do Sul

 .
Meio ambiente Há 4 dias

Litoral Norte continua com todos os pontos próprios para banho conforme terceiro boletim de balneabilidade

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, na sexta-feira (26/12), o terceiro boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/...

 -
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado contrata empresa para apoiar os 25 comitês de bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), anunciou na terça-feira (23/12) a contratação de uma empresa ...

 Evento de encerramento reuniu 67 jovens multiplicadores e contou com entrega de certificados -Foto: Cristian Pelige
Meio ambiente Há 2 semanas

Jardim Botânico conclui atividades do Projeto Caminho do Lixo com formação de 109 jovens multiplicadores

O Jardim Botânico, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realizou na quinta-feira (18/12), no Parque Zoológico de Sapuca...

 - -Foto: Divulgação/Ascom Sema
Meio ambiente Há 2 semanas

Governo do Estado divulga segundo boletim de balneabilidade com 87 pontos próprios para banho no RS

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (19/12), o 2º boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/202...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
28° Sensação
1.57 km/h Vento
76% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 28 minutos

Bolívia: protestos desafiam governo após aumento de combustíveis
Justiça Há 28 minutos

Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Receita Estadual Há 1 hora

Nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Estado a partir desta segunda-feira (5)
Geral Há 1 hora

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana
Geral Há 2 horas

Bombeiros fizeram 1.167 salvamentos em dois dias na orla do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -1,00%
Euro
R$ 6,36 -1,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,094,91 +2,13%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias