Novo boletim do Programa Balneabilidade aponta 84 pontos próprios para banho no Estado

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) divulgou, nesta sexta-feira (2/1), o quarto boletim do projeto Balneabilidade da temporada 2025/2026. O informativo refere-se às coletas de águas realizadas entre os dias 29 e 30 de dezembro de 2025.

De acordo com o relatório, dos 96 pontos monitorados em todo o Rio Grande do Sul, 12 estão impróprios para banho. Pela primeira vez nesta temporada, cinco pontos no Litoral Norte aparecem nessas condições.

Locais impróprios para banho nesta semana(Município — Balneário/Praia)

Capão da Canoa – Edifício Aymoré

Capão da Canoa – Balneário de Araçá-Hotel Araçá

Capão da Canoa – Edifício Yara

Capão da Canoa – Arroio Teixeira

Capão da Canoa – Praça Azevon

Cerrito – Balneário Cerrito

Pedro Osório – Rio Piratini

Pelotas – Valverde – Avenida Senador Joaquim A. Assumpção

Pelotas - Totó

Pelotas – Valverde Trapiche

Piratini – Balneário Municipal Klérfim Cardoso – Rio Piratini

Tapes – Balneário Rebelo

Segundo o presidente da Fepam, Renato Chagas, o departamento de fiscalização já está mobilizado para identificar as prováveis causas dos cinco pontos impróprios para banho no Litoral Norte. "Além das ações de monitoramento, vamos realizar coletas nas drenagens pluviais para investigar possíveis fontes de contaminação da água. Após verificar os resultados, os municípios serão notificados."

O Programa

O Balneabilidade, que determina se um local está próprio ou impróprio para banho, é executado pela Fepam, com o apoio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) e do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep).

O monitoramento abrange 96 pontos de praias e balneários de 45 municípios do Estado. Este ano, passaram a receber coleta e análise a Lagoa Rondinha, no município de Balneário Pinhal; o Parque Náutico, em Capão da Canoa; e o Balneário Klérfim Cardoso, na cidade de Piratini.

A divulgação dos resultados acontece sempre às sextas-feiras, no site e nas redes sociais da Fepam, nas placas fixadas em praias e balneários nos locais de divulgação e no webaplicativo do Balneabilidade. Os boletins serão divulgados até 27 de fevereiro.

O projeto é realizado anualmente pela Fepam desde 1979, integrando a Operação Verão Total , desenvolvida pelo governo do Estado.

Classificação das águas

Para a classificação das águas como próprias ou impróprias para banho, utilizam-se parâmetros deEscherichia coli(E.coli), observando os critérios definidos pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 274/2000 e 357/2005.

Nos balneários de Pelotas; Tapes; na Lagoa do Peixoto, em Osório; na Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul; na Praia da Picada, em Barra do Ribeiro; e em Arambaré também são consideradas as cianobactérias.

O resultado de cada boletim está condicionado a cinco semanas anteriores de monitoramento. Se, ao longo desse período, duas ou mais amostras do conjunto apresentarem resultado superior a 800 para E.coli ou, ainda, se a amostra mais recente das cinco avaliadas apresentarem resultado maior que 2.000 para E.coli, o ponto será classificado como impróprio. O mesmo ocorre se a contagem de cianobactérias extrapolar 50.000 células.

Recomendações aos banhistas:

Entrar na água apenas em locais com condição própria para o banho;

Evitar tomar banho em época chuvosa, nas primeiras 24 horas após chuvas intensas, em períodos de cheia dos rios ou em canais pluviais, saídas de córregos ou rios que afluem nas praias;

Não tomar banho em locais com concentração de algas, pois podem conter toxinas prejudiciais à saúde;

Destinar atenção especial a crianças, idosos e pessoas com baixa imunidade.