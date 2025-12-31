Quinta, 01 de Janeiro de 2026
Bahia confirma sete pessoas intoxicadas por metanol

Perícia constatou presença do produto nas amostras de sangue

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/12/2025 às 16h47

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou que sete pessoas no interior do estado estão intoxicadas por ingestão acidental de metanol.

Conforme noticiado pela Agência Brasil, as pessoas foram internadas ontem para observação no Hospital Geral Santa Tereza, no município de Ribeira do Pombal, a cerca de 290 quilômetros de Salvador.

A confirmação da suspeita de intoxicação foi feita por perícia do Departamento de Polícia Técnica, que verificou a existência de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas e presença da substância nas amostras de sangue.

De acordo com a secretaria de saúde, os pacientes já receberam antídoto contra metanol, e a vigilância sanitária no município interditou o estabelecimento que comercializou a bebida.

Em nota, “a Sesab orienta que toda a população baiana reforce, especialmente neste período de festividades, as medidas recomendadas quando da compra e consumo de bebidas destiladas, certificando-se da procedência, da não violação das embalagens e selos de segurança e da idoneidade dos estabelecimentos comercializadores destas bebidas.”

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
