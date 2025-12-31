Quarta, 31 de Dezembro de 2025
20°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Venda de Ingressos esportivos é tendencia para turismo

Brasileiros ampliam busca por esportes e grandes eventos para 2026 via plataforma de Turismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/12/2025 às 11h28
Venda de Ingressos esportivos é tendencia para turismo
freepik

A Travel Compositor projeta um crescimento consistente na demanda do público brasileiro por ingressos para eventos esportivos e de entretenimento ao longo de 2026. Com base no histórico de vendas, tendências globais de turismo esportivo e na performance recente do motor de eventos, a expectativa é de consolidação dos esportes como um dos principais impulsionadores de viagens internacionais.

A plataforma disponibiliza, para operadoras e agências de viagens parceiras, uma oferta ampla e integrada de ingressos, abrangendo grandes ligas de futebol, torneios internacionais, eventos de tênis, basquete, automobilismo e shows de grande porte em destinos estratégicos.

Ranking dos eventos com maior potencial de vendas para o público brasileiro em 2026 (estimativa):
  1. UEFA Champions League
  2. Copa do Mundo de Clubes
  3. Premier League
  4. La Liga (Espanha)
  5. Campeonato Italiano
  6. Roland Garros Grand Slam
  7. Shows internacionais
  8. NBA
  9. Eliminatórias da Copa do Mundo – Conmebol
  10. MLS Soccer
  11. Ligue 1 (França)
  12. ATP Tour
  13. NFL
  14. Campeonato Argentino
  15. UEFA Nations League
  16. MLB Baseball
  17. Fórmula 1
  18. Copa Libertadores
Perspectivas para 2026

Para 2026, a expectativa é de um crescimento ainda mais expressivo nas vendas, impulsionado por um calendário esportivo robusto e pelo fortalecimento do turismo de experiências. O início das temporadas europeias de futebol (Premier League, Champions League e La Liga), os Grand Slams de tênis, a temporada regular da NBA, além de eventos consagrados como o GP de São Paulo de Fórmula 1 e grandes shows em cidades como Las Vegas, Londres, Paris e Madri, devem liderar a procura junto às agências brasileiras.

Segundo dados da plataforma, o comportamento do consumidor brasileiro aponta para uma preferência crescente por viagens que combinem esporte, entretenimento e lazer, reforçando o potencial do segmento ao longo de 2026.

Eduardo Batista destaca que o motor de Esporte e eventos da Travel Compositor permite que operadoras e agências brasileiras comercializem ingressos de forma totalmente integrada aos pacotes de viagem, aumentando o ticket médio, diversificando a oferta e ampliando significativamente as oportunidades de receita.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Créditos: Business Rock
Tecnologia Há 22 horas

Edição de podcast aborda diplomacia, cultura e tecnologia

Cônsul Paula Furfaro destaca inter-religiosidade e oportunidades das Ilhas Marshall, enquanto o executivo Fábio Santana compartilha sua trajetória ...

 Imagem: Freepik
Tecnologia Há 2 dias

Brasil investirá R$ 120 bilhões em sistemas transmissão

Investimento previsto visa melhorar estrutura de transmissão até 2035

 Escola de SEO - Luciano Arthur
Tecnologia Há 2 dias

GEO ganha espaço no marketing digital sem substituir o SEO

O avanço das inteligências artificiais trouxe novas siglas ao marketing digital, como o GEO. No entanto, estudos e especialistas indicam que o Sear...

 Nachi Brasil
Tecnologia Há 2 dias

Nova liderança na Nachi marca reposicionamento estratégico

A Nachi anunciou a nomeação de Wallas Pereira de Souza como novo líder do segmento de robótica no Brasil.

 Imagem Gerada por ChatGPT
Tecnologia Há 2 dias

Cinco passos que evitam fraudes e multas no Contas a Pagar

Erika Daguani, CPO da Qive, alerta para a escalada de golpes e autuações fiscais e apresenta práticas para reforçar controle, segurança e complianc...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 28°
32° Sensação
2.88 km/h Vento
80% Umidade
100% (12.42mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
27° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 13°
Segunda
28° 11°
Últimas notícias
Saúde Há 22 segundos

Ministério da Saúde renova contrato com Rede Sarah por R$ 7,5 bilhões
Geral Há 47 minutos

Lotéricas ficam cheias em dia de sorteio da Mega da Virada
Justiça Há 47 minutos

Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília
Saúde Há 47 minutos

Mais de 107 mil pacientes são atendidos pelo SUS Gaúcho no Estado em 75 dias
Geral Há 2 horas

Maior réveillon do mundo, Rio poderá ter chuva com ressaca

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,780,27 -0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6915 (30/12/25)
05
19
21
51
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3575 (30/12/25)
02
04
05
07
08
09
10
12
13
14
15
17
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias