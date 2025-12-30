Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edição de podcast aborda diplomacia, cultura e tecnologia

Cônsul Paula Furfaro destaca inter-religiosidade e oportunidades das Ilhas Marshall, enquanto o executivo Fábio Santana compartilha sua trajetória ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/12/2025 às 17h57
Edição de podcast aborda diplomacia, cultura e tecnologia
Créditos: Business Rock

Entrevistas realizadas no Business Rock reuniram duas trajetórias distintas — a da diplomata Paula Furfaro e a do executivo de tecnologia Fábio Santana — para discutir temas centrais do cenário atual: diplomacia, diversidade cultural, inovação e empreendedorismo.

As conversas evidenciam como experiências em campos diferentes podem convergir para reflexões práticas sobre desenvolvimento econômico e relações humanas no ambiente global, e foram conduzidas pelo comunicador Sandro Ari, que atua há anos na cobertura de temas ligados a negócios, tecnologia e relações internacionais.

Diplomacia além da política tradicional

A cônsul Paula Furfaro, única brasileira a representar oficialmente um país do Pacífico, compartilhou no Business Rock sua trajetória e os desafios de aproximar o Brasil das Ilhas Marshall. Sua atuação se destaca por uma abordagem que privilegia a escuta ativa, o respeito cultural e a construção de consensos.

"Sempre tive uma inclinação natural para liderança, mas foi o desejo de transformar realidades, mesmo que em pequena escala, que me levou à diplomacia", afirmou. Segundo ela, a vivência no Pacífico reforçou a importância de ouvir mais e falar menos como ferramenta para fortalecer relações internacionais e comerciais.

O apresentador ressaltou a conexão essencial da experiência da cônsul com o universo corporativo, destacando que: "A diplomacia apresentada aqui vai além da política institucional. Ela envolve cultura, comportamento e oportunidades reais de negócios".

Relevância econômica e estratégica das Ilhas Marshall

Com cerca de 60 mil habitantes, as Ilhas Marshall ocupam posição estratégica na geopolítica global. Associadas aos Estados Unidos, abrigam uma base militar utilizada para lançamentos de satélites e exercem papel relevante no comércio marítimo internacional. Dados da United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) indicam que Libéria, Panamá e Ilhas Marshall estão entre os maiores registros de bandeira do mundo, respondendo juntos por parcela significativa da capacidade global de transporte marítimo.

No setor pesqueiro, o arquipélago também se destaca. De acordo com o Resumo do Relatório Anual 2025, do Marine Stewardship Council, cerca de 50% do atum consumido globalmente passa pela região, que busca ampliar certificações de sustentabilidade para atender às exigências dos mercados europeu e asiático. "Há espaço para empresas brasileiras atuarem em áreas como infraestrutura, logística portuária, saúde e fornecimento de serviços para embarcações", destacou Paula Furfaro.

Diplomacia brasileira em um cenário global complexo

De acordo com matéria do G1, o contexto internacional recente reforça a importância de uma atuação diplomática diversificada do Brasil. Em 2025, o país esteve no centro de grandes agendas globais, como a COP30 e a cúpula dos Brics, ampliando sua presença em debates sobre clima, comércio e segurança internacional.

Nesse cenário, Sandro afirma que a atuação de brasileiros em posições estratégicas fora das estruturas tradicionais do Itamaraty ganha relevância. "Ter uma brasileira representando um país do Pacífico mostra que a diplomacia contemporânea também se constrói por trajetórias individuais, com impacto real nas relações internacionais", observou o apresentador durante a entrevista.

Cultura, fé e negócios internacionais

Durante a conversa, Paula Furfaro destacou a importância do diálogo inter-religioso como elemento estratégico nas relações comerciais internacionais. Para ela, compreender como religião e cultura influenciam hábitos, agendas e decisões é parte essencial da inteligência cultural nos negócios.

"Mesmo quem não pratica uma religião, carrega referências culturais que impactam o cotidiano. Entender isso evita ruídos e fortalece parcerias", explicou. Ela citou a própria família, formada por pessoas de diferentes crenças, como exemplo de convivência baseada no respeito mútuo.

Empreendedorismo, tecnologia e escuta ativa

A abordagem apresentada pela diplomata dialoga diretamente com a trajetória do executivo Fábio Santana, vice-presidente da SkyOne Fintech e CEO da Faitec Tecnologia, também entrevistado pelo Business Rock.

Desde cedo, Santana desenvolveu uma postura empreendedora baseada na compreensão das necessidades reais dos clientes. "Não adianta oferecer soluções antes de entender a dor", afirmou. Ao longo da carreira, o executivo enfrentou desafios como concorrência acirrada e mudanças constantes no mercado de tecnologia, experiências que moldaram sua visão de liderança e inovação.

Atualmente, sua atuação está focada em soluções de nuvem e cibersegurança, com ênfase em confiabilidade e proteção de dados. "Nosso papel é garantir tranquilidade ao cliente, para que ele possa focar no crescimento do negócio", resumiu.

Diferentes visões, um mesmo aprendizado

Ao reunir perspectivas da diplomacia internacional e da tecnologia aplicada aos negócios, as entrevistas realizadas no Business Rock reforçam um ponto comum: compreender pessoas, culturas e contextos é um diferencial estratégico em um mundo cada vez mais interconectado.

Sem discursos ideológicos extremos, as entrevistas demonstram que diálogo, escuta ativa e inteligência cultural são ferramentas fundamentais para o crescimento sustentável de empresas e para relações internacionais mais equilibradas — temas que ganham espaço no debate público e no ambiente corporativo contemporâneo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Freepik
Tecnologia Há 1 dia

Brasil investirá R$ 120 bilhões em sistemas transmissão

Investimento previsto visa melhorar estrutura de transmissão até 2035

 Escola de SEO - Luciano Arthur
Tecnologia Há 2 dias

GEO ganha espaço no marketing digital sem substituir o SEO

O avanço das inteligências artificiais trouxe novas siglas ao marketing digital, como o GEO. No entanto, estudos e especialistas indicam que o Sear...

 Nachi Brasil
Tecnologia Há 2 dias

Nova liderança na Nachi marca reposicionamento estratégico

A Nachi anunciou a nomeação de Wallas Pereira de Souza como novo líder do segmento de robótica no Brasil.

 Imagem Gerada por ChatGPT
Tecnologia Há 2 dias

Cinco passos que evitam fraudes e multas no Contas a Pagar

Erika Daguani, CPO da Qive, alerta para a escalada de golpes e autuações fiscais e apresenta práticas para reforçar controle, segurança e complianc...

 Divulgação/Banco de Imagens/Freepik
Tecnologia Há 4 dias

Aprendizagem imersiva e VR são tendências para 2026

Agentes de IA tornam-se colaboradores: os agentes deixam de ser apenas ferramentas de apoio e passam a atuar como parceiros produtivos — gerenciado...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias