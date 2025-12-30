Gabriel Souza anuncia R$ 1 milhão para auxiliar hospital de Nova Prata atingido por princípio de incêndio

O governador em exercício Gabriel Souza anunciou, nesta terça-feira (30/12), que o governo do Estado irá destinar R$ 1 milhão para auxiliar o Hospital São João Batista, de Nova Prata, a retomar os serviços do Centro de Parto Normal e do Centro Cirúrgico. Localizada na Serra Gaúcha, a instituição teve um princípio de incêndio em 27 de dezembro e 14 pacientes, incluindo recém-nascidos, foram transferidos para outros hospitais, em Veranópolis e Paraí.

“O valor vai ser disponibilizado para que, no decorrer das próximas semanas, a instituição possa criar planos de trabalho e realizar as primeiras intervenções. O objetivo é restabelecer o mais rápido possível o atendimento pleno desse hospital, que atende tanto Nova Prata como vários municípios de seu entorno", declarou Gabriel.

"O Hospital São João Batista tem uma importância na Serra, na área de parto normal e em algumas especialidades, como oftalmologia, e esse incêndio prejudicou o funcionamento pleno do hospital. O recurso que estamos repassando vai atender primeiro a reconstrução das áreas mais afetadas e emergenciais, como o piso e a parte elétrica, auxiliando na retomada gradativa dos serviços", explicou a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann. A partir de janeiro de 2026, a SES deve avaliar tecnicamente os projetos para a destinação de mais recursos para o hospital.

Retomada das atividades

O pronto-socorro do Hospital São João Batista, em Nova Prata, voltou a funcionar no domingo (28/12), porém o Centro de Parto Normal e o Centro Cirúrgico ainda não têm data para a retomada integral dos serviços. Todos os demais setores do hospital já estão funcionando e a direção da instituição tem a expectativa de reabrir uma sala cirúrgica, a menos atingida por estar mais distante do foco do incêndio, na quinta-feira (1/1), para atender partos e cirurgias de emergência. “A nossa intenção é restabelecer primeiro o serviço nas outras três salas cirúrgicas do bloco e depois o Centro de Parto Normal”, explicou o diretor do Hospital São João Batista, Marcos Santori.

O hospital conta com 71 leitos de internação, que foram atingidos apenas pela fumaça do incêndio, sendo que todos já estão disponíveis, após um mutirão de limpeza realizado por funcionários e voluntários. Segundo dados do Hospital São João Batista, 88% do público atendido pela instituição é do Serviço Único de Saúde (SUS).