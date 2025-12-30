Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza anuncia R$ 1 milhão para auxiliar hospital de Nova Prata atingido por princípio de incêndio

O governador em exercício Gabriel Souza anunciou, nesta terça-feira (30/12), que o governo do Estado irá destinar R$ 1 milhão para auxiliar o Hospi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/12/2025 às 17h39
Gabriel Souza anuncia R$ 1 milhão para auxiliar hospital de Nova Prata atingido por princípio de incêndio
Hospital conta com 71 leitos de internação para atendimento de pacientes da Serra gaúcha -Foto: Divulgação HSJB

O governador em exercício Gabriel Souza anunciou, nesta terça-feira (30/12), que o governo do Estado irá destinar R$ 1 milhão para auxiliar o Hospital São João Batista, de Nova Prata, a retomar os serviços do Centro de Parto Normal e do Centro Cirúrgico. Localizada na Serra Gaúcha, a instituição teve um princípio de incêndio em 27 de dezembro e 14 pacientes, incluindo recém-nascidos, foram transferidos para outros hospitais, em Veranópolis e Paraí.

“O valor vai ser disponibilizado para que, no decorrer das próximas semanas, a instituição possa criar planos de trabalho e realizar as primeiras intervenções. O objetivo é restabelecer o mais rápido possível o atendimento pleno desse hospital, que atende tanto Nova Prata como vários municípios de seu entorno", declarou Gabriel.

"O Hospital São João Batista tem uma importância na Serra, na área de parto normal e em algumas especialidades, como oftalmologia, e esse incêndio prejudicou o funcionamento pleno do hospital. O recurso que estamos repassando vai atender primeiro a reconstrução das áreas mais afetadas e emergenciais, como o piso e a parte elétrica, auxiliando na retomada gradativa dos serviços", explicou a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann. A partir de janeiro de 2026, a SES deve avaliar tecnicamente os projetos para a destinação de mais recursos para o hospital.

Retomada das atividades

O pronto-socorro do Hospital São João Batista, em Nova Prata, voltou a funcionar no domingo (28/12), porém o Centro de Parto Normal e o Centro Cirúrgico ainda não têm data para a retomada integral dos serviços. Todos os demais setores do hospital já estão funcionando e a direção da instituição tem a expectativa de reabrir uma sala cirúrgica, a menos atingida por estar mais distante do foco do incêndio, na quinta-feira (1/1), para atender partos e cirurgias de emergência. “A nossa intenção é restabelecer primeiro o serviço nas outras três salas cirúrgicas do bloco e depois o Centro de Parto Normal”, explicou o diretor do Hospital São João Batista, Marcos Santori.

O hospital conta com 71 leitos de internação, que foram atingidos apenas pela fumaça do incêndio, sendo que todos já estão disponíveis, após um mutirão de limpeza realizado por funcionários e voluntários. Segundo dados do Hospital São João Batista, 88% do público atendido pela instituição é do Serviço Único de Saúde (SUS).

Texto: Ascom SES e Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Municípios recebem apoio financeiro fundamental para o serviço de saúde pública do Estado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 8 horas

Gabriel Souza anuncia repasse extra de R$ 10 milhões para 31 estabelecimentos de saúde

O governador em exercício, Gabriel Souza, anunciou, nesta terça-feira (30/12), a publicação da Portaria SES 1368/2025 , que garante um repasse fina...

 © Agência SP/Divulgação
Saúde Há 9 horas

Bahia registra sete casos suspeitos de intoxicação por metanol

Pacientes estão internados em hospital de Ribeira do Pombal

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país

Profissionais atuam na atenção primária e combate a endemias

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo

Altas temperaturas trazem riscos à saúde

 © Lula Marques/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Termina cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo do diafragma

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias