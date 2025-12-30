Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gabriel Souza anuncia repasse extra de R$ 10 milhões para 31 estabelecimentos de saúde

O governador em exercício, Gabriel Souza, anunciou, nesta terça-feira (30/12), a publicação da Portaria SES 1368/2025 , que garante um repasse fina...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/12/2025 às 15h57
Gabriel Souza anuncia repasse extra de R$ 10 milhões para 31 estabelecimentos de saúde
Municípios recebem apoio financeiro fundamental para o serviço de saúde pública do Estado -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governador em exercício, Gabriel Souza, anunciou, nesta terça-feira (30/12), a publicação da Portaria SES 1368/2025 , que garante um repasse financeiro complementar para 31 instituições públicas que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). O valor total é de R$ 10.026.528,38, em parcela única e de caráter excepcional, proveniente do Tesouro do Estado.

De acordo com Gabriel, os recursos são destinados às entidades não contempladas pela Portaria 9.760, publicada em 26 de dezembro pelo Ministério da Saúde. A norma estabeleceu repasses de cerca de R$ 72 milhões para 376 instituições do Rio Grande do Sul que atendem pacientes pelo SUS.

“Estamos liberando mais de R$ 10 milhões para os hospitais administrados pelos municípios que não receberam a verba do governo federal e que são fundamentais para o serviço de saúde pública do Estado. Esse valor vai ajudar no financiamento de serviços, na folha de pagamento e em outras despesas, contribuindo para melhorar o atendimento oferecido aos gaúchos e às gaúchas”, explica o governador em exercício.

"Consideramos muito importante o funcionamento dessas estruturas de saúde mantidas pelos municípios, pois são estabelecimentos que estão em regiões estratégicas, sendo esse recurso um reconhecimento da importância de cada um deles pelo atendimento que prestam à população", ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Instituições contempladas com o recurso estadual

  • Alegria - Hospital Municipal São Sebastião de Alegria – R$ 1.138,89
  • Cambará do Sul - Fundação Hospitalar São José - R$ 11.073,94
  • Campinas do Sul - Hospital Municipal de Campinas Do Sul – R$ 10.437,73
  • Campos Borges - Pronto Atendimento Municipal de Campos Borges – R$ 1.151,55
  • Canoas - Hospital Universitário - R$ 2.131.241,54
  • Catuípe - Centro Municipal de Saúde Catuípe – R$ 8.655,03
  • Erechim - Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – R$ 1.796.748,89
  • Erval Grande - Hospital Municipal de Erval Grande – R$ 3.782,99
  • Estância Velha - Hospital Municipal Getúlio Vargas R$ 9.9754,73
  • Esteio - Hospital Municipal São Camilo- R$ 675.971,78
  • Formigueiro - Hospital Municipal Formigueiro Pedro Kalil – R$ 8.403,60
  • Fortaleza dos Valos - Hospital Bom Pastor – R$ 1.599,48
  • Ibiraiaras - Hospital Municipal São José Ibiraiaras – R$ 1.403,98
  • Jaquirana - Hospital Carlos Aumond Unidade Mista - R$ 1.000,00
  • Lagoão - Padu de Lagoao – R$ 1.000
  • Lavras do Sul - Hospital Dr. Honor Teixeira da Costa – R$ 14.899,36
  • Nova Alvorada - Pronto Atendimento de Urgência - R$ 1.439,46
  • Novo Hamburgo - Fundação de Saúde Pública - R$ 1.391.457,21
  • Passo Fundo – Hospital Beneficente Cezar Santos – R$ 33.229,58
  • Porto Alegre - HPS (Hospital de Pronto Socorro) - R$ 685.469,37
  • Porto Alegre - Hospital Presidente Vargas – R$ 654.954,92
  • Saldanha Marinho - Hospital Municipal Saldanha Marinho – R$ 2.123,05
  • Salto do Jacuí - Hospital Municipal Dr. Aderbal Schneider – R$ 18.008,63
  • Santa Maria - Fundação Universitária de Cardiologia (Hospital Regional de Santa Maria) - R$ 329.167,09
  • São Domingos do Sul - Hospital Municipal de São Domingos – R$ 2.330,43
  • São José do Norte - Hospital Municipal São Jose do Norte – R$ 37.976,70
  • São Leopoldo - Hospital Centenário - R$ 1.564.761,52
  • São Vicente do Sul - Hospital Municipal de São Vicente Do Sul- R$ 1.000,00
  • Sapucaia do Sul - Fundação de Saúde Sapucaia do Sul – R$ 532.100,08
  • Vicente Dutra - Pronto Atendimento Municipal – R$ 1.712,42
  • Vila Maria - Hospital Municipal Vila Maria – R$ 2.534,44

Texto: Ascom SES e Ascom GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hospital conta com 71 leitos de internação para atendimento de pacientes da Serra gaúcha -Foto: Divulgação HSJB
Saúde Há 6 horas

Gabriel Souza anuncia R$ 1 milhão para auxiliar hospital de Nova Prata atingido por princípio de incêndio

O governador em exercício Gabriel Souza anunciou, nesta terça-feira (30/12), que o governo do Estado irá destinar R$ 1 milhão para auxiliar o Hospi...

 © Agência SP/Divulgação
Saúde Há 9 horas

Bahia registra sete casos suspeitos de intoxicação por metanol

Pacientes estão internados em hospital de Ribeira do Pombal

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país

Profissionais atuam na atenção primária e combate a endemias

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo

Altas temperaturas trazem riscos à saúde

 © Lula Marques/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Termina cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo do diafragma

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias