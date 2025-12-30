Gabriel Souza anuncia repasse extra de R$ 10 milhões para 31 estabelecimentos de saúde

O governador em exercício, Gabriel Souza, anunciou, nesta terça-feira (30/12), a publicação da Portaria SES 1368/2025 , que garante um repasse financeiro complementar para 31 instituições públicas que prestam serviços ao Sistema Único de Saúde (SUS). O valor total é de R$ 10.026.528,38, em parcela única e de caráter excepcional, proveniente do Tesouro do Estado.

De acordo com Gabriel, os recursos são destinados às entidades não contempladas pela Portaria 9.760, publicada em 26 de dezembro pelo Ministério da Saúde. A norma estabeleceu repasses de cerca de R$ 72 milhões para 376 instituições do Rio Grande do Sul que atendem pacientes pelo SUS.

“Estamos liberando mais de R$ 10 milhões para os hospitais administrados pelos municípios que não receberam a verba do governo federal e que são fundamentais para o serviço de saúde pública do Estado. Esse valor vai ajudar no financiamento de serviços, na folha de pagamento e em outras despesas, contribuindo para melhorar o atendimento oferecido aos gaúchos e às gaúchas”, explica o governador em exercício.

"Consideramos muito importante o funcionamento dessas estruturas de saúde mantidas pelos municípios, pois são estabelecimentos que estão em regiões estratégicas, sendo esse recurso um reconhecimento da importância de cada um deles pelo atendimento que prestam à população", ressaltou a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Instituições contempladas com o recurso estadual

Alegria - Hospital Municipal São Sebastião de Alegria – R$ 1.138,89

Cambará do Sul - Fundação Hospitalar São José - R$ 11.073,94

Campinas do Sul - Hospital Municipal de Campinas Do Sul – R$ 10.437,73

Campos Borges - Pronto Atendimento Municipal de Campos Borges – R$ 1.151,55

Canoas - Hospital Universitário - R$ 2.131.241,54

Catuípe - Centro Municipal de Saúde Catuípe – R$ 8.655,03

Erechim - Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – R$ 1.796.748,89

Erval Grande - Hospital Municipal de Erval Grande – R$ 3.782,99

Estância Velha - Hospital Municipal Getúlio Vargas R$ 9.9754,73

Esteio - Hospital Municipal São Camilo- R$ 675.971,78

Formigueiro - Hospital Municipal Formigueiro Pedro Kalil – R$ 8.403,60

Fortaleza dos Valos - Hospital Bom Pastor – R$ 1.599,48

Ibiraiaras - Hospital Municipal São José Ibiraiaras – R$ 1.403,98

Jaquirana - Hospital Carlos Aumond Unidade Mista - R$ 1.000,00

Lagoão - Padu de Lagoao – R$ 1.000

Lavras do Sul - Hospital Dr. Honor Teixeira da Costa – R$ 14.899,36

Nova Alvorada - Pronto Atendimento de Urgência - R$ 1.439,46

Novo Hamburgo - Fundação de Saúde Pública - R$ 1.391.457,21

Passo Fundo – Hospital Beneficente Cezar Santos – R$ 33.229,58

Porto Alegre - HPS (Hospital de Pronto Socorro) - R$ 685.469,37

Porto Alegre - Hospital Presidente Vargas – R$ 654.954,92

Saldanha Marinho - Hospital Municipal Saldanha Marinho – R$ 2.123,05

Salto do Jacuí - Hospital Municipal Dr. Aderbal Schneider – R$ 18.008,63

Santa Maria - Fundação Universitária de Cardiologia (Hospital Regional de Santa Maria) - R$ 329.167,09

São Domingos do Sul - Hospital Municipal de São Domingos – R$ 2.330,43

São José do Norte - Hospital Municipal São Jose do Norte – R$ 37.976,70

São Leopoldo - Hospital Centenário - R$ 1.564.761,52

São Vicente do Sul - Hospital Municipal de São Vicente Do Sul- R$ 1.000,00

Sapucaia do Sul - Fundação de Saúde Sapucaia do Sul – R$ 532.100,08

Vicente Dutra - Pronto Atendimento Municipal – R$ 1.712,42

Vila Maria - Hospital Municipal Vila Maria – R$ 2.534,44