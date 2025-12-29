Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país

Profissionais atuam na atenção primária e combate a endemias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/12/2025 às 20h37
Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (29) a conclusão da formação de 109 mil Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) vinculados à 2ª turma do programa Mais Saúde com Agente. Os profissionais já atuam em 5,2 mil municípios em todas as 27 unidades federativas do país.

"A iniciativa promove o fortalecimento da atuação dos profissionais na Atenção Primária e na Vigilância em Saúde, além de oferecer cuidado mais humanizado e próximo às comunidades. O Mais Saúde com Agente é o maior programa de formação técnica na área de saúde do país", destacou a pasta, em nota.

Ao todo, a qualificação abrangeu 81 mil Agentes Comunitários de Saúde, que são aqueles responsáveis pela atenção primária das famílias em suas comunidades, e outros 28 mil Agentes de Combate às Endemias, que atuam na prevenção e controle de doenças como dengue, zika e chikungunya, visitando casas e terrenos para identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti .

O Ministério da Saúde detalhou que mais de 12 mil profissionais participaram do processo, como tutores, preceptores e assistentes locais e regionais. O Mais Saúde com Agente teve formato semipresencial e carga horária de mais de 1,2 mil horas com duração de dez meses, segundo a pasta. Nesta segunda turma do programa, os cursos incluíram novas disciplinas relacionadas à equidade e ao combate às desigualdades, focando em aperfeiçoar o acolhimento à população.

O Mais Saúde com Agente é uma ação do Ministério da Saúde, realizada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da pasta, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e as Escolas de Saúde do SUS.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo

Altas temperaturas trazem riscos à saúde

 © Lula Marques/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Termina cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo do diafragma

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 14 horas

Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos

Repasse será realizado em parcela única

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 15 horas

Motolâncias entram em operação em Florianópolis para agilizar o atendimento de urgência e emergência

Fotos: Divulgação/SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a partir desta segunda-feira, 29 de dezembro, passou a contar com duas motol...

 (Foto: Sidi Farias - Jornalismo RP)
Saúde bucal Há 18 horas

Palmeira das Missões inaugura Centro Regional de Especialidades Odontológicas

Unidade do programa Brasil Sorridente amplia atendimentos especializados e fortalece a rede pública de saúde

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.75 km/h Vento
99% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias
Virada de Ano Há 6 horas

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido
Falecimento Há 7 horas

Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região
Geral Há 7 horas

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
Geral Há 7 horas

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 +0,17%
Euro
R$ 6,57 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,609,22 +0,19%
Ibovespa
160,490,30 pts -0.25%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias