Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos

Repasse será realizado em parcela única

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/12/2025 às 14h27
Saúde destina R$ 1 bilhão para santas casas e hospitais filantrópicos
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Ministério da Saúde publicou uma portaria que destina R$ 1 bilhão para 3.498 hospitais filantrópicos e santas casas de todas as regiões do país . Em nota, a pasta informou que o recurso integra o novo modelo de financiamento do setor, que garante reajuste anual dos valores pagos por procedimentos realizados via Sistema Único de Saúde (SUS), calculado com base na produção hospitalar registrada no ano anterior.

De acordo com o comunicado, o novo modelo de financiamento garante reajustes anuais com valores que variam de duas a três vezes mais quando comparados à antiga tabela SUS para combos de consultas, exames e cirurgias. O repasse será realizado em parcela única, diretamente aos fundos estaduais e municipais de saúde, com expectativa de execução a partir de janeiro.

A pasta informou ainda que, do valor total do repasse, R$ 800 milhões serão destinados ao custeio de procedimentos e R$ 200 milhões, ao incremento do Teto de Média e Alta Complexidade dos estados. “O cálculo do valor a ser repassado considera a produção hospitalar do ano anterior e adota percentual estimado de cerca de 4,4%, superior ao aplicado em 2024, que foi de aproximadamente 3,5%”.

“O investimento reforça a estratégia do Agora Tem Especialistas, programa que reorganiza o financiamento da atenção especializada no SUS e cria incentivos nacionais. Ao fortalecer financeiramente os hospitais filantrópicos, o governo amplia a capacidade do programa de gerar resultados concretos, com mais atendimento, maior previsibilidade para os prestadores e redução das desigualdades regionais no acesso à saúde especializada”, concluiu a pasta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Programa conclui formação de 109 mil agentes de saúde em todo país

Profissionais atuam na atenção primária e combate a endemias

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Veja dicas para se proteger da onda de calor extremo

Altas temperaturas trazem riscos à saúde

 © Lula Marques/Agência Brasil
Saúde Há 10 horas

Termina cirurgia de Bolsonaro para bloquear nervo do diafragma

Ex-presidente está internado em hospital de Brasília

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 15 horas

Motolâncias entram em operação em Florianópolis para agilizar o atendimento de urgência e emergência

Fotos: Divulgação/SESO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a partir desta segunda-feira, 29 de dezembro, passou a contar com duas motol...

 (Foto: Sidi Farias - Jornalismo RP)
Saúde bucal Há 18 horas

Palmeira das Missões inaugura Centro Regional de Especialidades Odontológicas

Unidade do programa Brasil Sorridente amplia atendimentos especializados e fortalece a rede pública de saúde

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.75 km/h Vento
99% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias
Virada de Ano Há 6 horas

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido
Falecimento Há 7 horas

Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região
Geral Há 7 horas

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
Geral Há 7 horas

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 +0,17%
Euro
R$ 6,57 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,609,22 +0,19%
Ibovespa
160,490,30 pts -0.25%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias