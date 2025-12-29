Motolâncias entram em operação em Florianópolis para agilizar o atendimento de urgência e emergência

Fotos: Divulgação/SES

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a partir desta segunda-feira, 29 de dezembro, passou a contar com duas motolâncias em Florianópolis, para a realização de atendimentos pré-hospitalares em locais congestionados ou de difícil acesso. Ágeis e eficientes, as motocicletas permitem uma resposta mais rápida às ocorrências, especialmente em situações nas quais o tempo é decisivo.

“Temos trabalhado para fortalecer o SAMU de Santa Catarina ainda mais. Atualmente possui cobertura em 100% do território catarinense por meio do telefone 192 e é referência entre os serviços de atendimento móvel de urgência do país. O Governo do Estado investiu este ano na entrega de 12 motolâncias para municípios que necessitam de deslocamento rápido em congestionamentos e locais de difícil acesso, além de novos uniformes, equipamentos e renovação de ambulâncias”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As motolâncias são equipadas com os itens essenciais para o atendimento em saúde, como desfibriladores, materiais para controle de hemorragias e equipamentos para suporte básico de vida, além de outros suprimentos médicos.

“As vantagens são muitas, pois há redução significativa do tempo-resposta e o custo operacional é bem menor do que o de uma ambulância”, explica Dionísio Medeiros, diretor de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Móvel.

Os veículos são conduzidos por técnicos de enfermagem altamente capacitados, responsáveis por realizar o primeiro atendimento emergencial ao paciente até a chegada de uma ambulância convencional ou de uma equipe de suporte avançado. Dessa forma, as motolâncias atuam como apoio às Unidades de Suporte Básico e Avançado.

Foto: Reprodução/Secom SC

O acionamento das motolâncias é feito pela Central de Regulação de Urgências da Grande Florianópolis. Segundo Dionísio Medeiros, esse recurso é fundamental para complementar o atendimento das ambulâncias tradicionais, pois alia velocidade, segurança e precisão em cenários que poucos minutos podem fazer a diferença e salvar vidas.

Prefeitos e secretários de Saúde dos municípios catarinenses interessados em implantar o serviço de motolâncias devem ter o serviço de USB do tipo ambulância ativa e formalizar a intenção por meio de ofício encaminhado à Superintendência de Urgência e Emergência. Antes da implantação, será realizado um estudo de viabilidade e um detalhamento técnico para avaliar se o serviço pode ser efetivamente implementado no município.