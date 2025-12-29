Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Brasil investirá R$ 120 bilhões em sistemas transmissão

Investimento previsto visa melhorar estrutura de transmissão até 2035

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/12/2025 às 12h28
Brasil investirá R$ 120 bilhões em sistemas transmissão
Imagem: Freepik

O Ministério de Minas e Energia (MME) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) emitiram o Caderno de Transmissão de Energia do Plano Decenal de Expansão de Energia 2035 (PDE 2035). Este estudo apresenta a projeção de investimentos para melhorias no sistema de transmissão de energia elétrica até 2035. Três cenários de expansão foram analisados: um cenário de referência adotado como base o PDE 2035, e outros dois cenários alternativos, um otimista, outro pessimista.

O valor previsto de investimento no cenário de referência, avalia que cerca de R$ 120 bilhões sejam investidos, dado o crescimento das fontes renováveis e pela entrada de grandes cargas na rede.

O caderno do PDE 2035 apresenta ainda outras questões relevantes em relação ao planejamento da expansão da transmissão, por exemplo:

  • a recomendação de implantação de um bipolo em corrente contínua com tecnologia Voltage Source Converter (conversor com fonte de tensão, em português), solução inédita no Brasil. Este bipolo ampliará a capacidade de intercâmbio entre regiões, reforça a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN), viabiliza o escoamento de grandes volumes de geração renovável e posiciona o país na fronteira tecnológica da transmissão de energia. 
  • informações sobre a evolução das capacidades de intercâmbio entre as regiões geoelétricas do SIN;
  • projeções sobre investimentos potenciais a serem realizados por conta de ativos em final de vida regulatória;
  • um mapeamento do quantitativo de contratos de concessão de ativos da transmissão que vencerão nos próximos anos; e
  • considerações gerais sobre a evolução das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão - TUST.

Para a vice-presidente do grupo EcoPower Eficiência Energética, Náchila Oliveira, o investimento é necessário e urgente: "A energia renovável é a segunda matriz energética do país. Investir em qualidade de distribuição é altamente necessário e urgente, para garantir qualidade e segurança no processo." O setor de energia solar é a segunda maior fonte de energia do Brasil, não apenas pela economia financeira que gera às residências, mas também as empresas, indústrias e propriedades rurais, além de cuidados com o meio ambiente. "A energia solar potencializa não apenas a economia financeira, mas principalmente, o cuidado com o meio ambiente", ponderou Náchila.

