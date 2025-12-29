Palmeira das Missões inaugura Centro Regional de Especialidades Odontológicas

Palmeira das Missões passa a contar, a partir desta segunda-feira (29), com um novo reforço na área da saúde. Será inaugurado às 14h o Centro de Especialidades Odontológicas Regional (CEO I), localizado na Avenida Independência, nº 81, ampliando a oferta de serviços odontológicos especializados para a população da região.

A unidade integra o programa Brasil Sorridente, do Sistema Único de Saúde (SUS), e tem como principal objetivo fortalecer a rede pública de saúde bucal, qualificando os atendimentos e aumentando a resolutividade dos serviços prestados. Com a implantação do centro, a expectativa é reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios em busca de atendimento especializado.

A solenidade de inauguração contará com a presença de autoridades municipais e estaduais, além de representantes da área da saúde e dos profissionais que atuarão no novo espaço. O CEO Regional é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, o Governo Federal, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o Consim e os municípios da região.

A implantação do Centro de Especialidades Odontológicas reforça o compromisso com o fortalecimento do SUS e com a promoção da saúde bucal, ampliando o acesso da população a serviços especializados e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.