Nova liderança na Nachi marca reposicionamento estratégico

A Nachi anunciou a nomeação de Wallas Pereira de Souza como novo líder do segmento de robótica no Brasil.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/12/2025 às 10h58
Nachi Brasil

A Nachi, empresa japonesa com atuação global em soluções de engenharia e automação industrial, anunciou recentemente uma mudança em sua liderança no segmento de robótica, com a nomeação de Wallas Pereira de Souza para uma posição estratégica dentro da operação. Engenheiro mecânico com ênfase em mecatrônica, Wallas reúne mais de 12 anos de experiência em projetos industriais, sendo cerca de seis deles dedicados diretamente ao setor de robótica e automação.

O movimento ocorre em um momento de transformação acelerada no setor industrial, caracterizado pela expansão da automação industrial e pela digitalização de processos. De acordo com relatórios de mercado, o uso de robôs industriais tem aumentado globalmente, com previsão de crescimento contínuo nos próximos anos impulsionado pela automação e integração com tecnologias como inteligência artificial e Industry 4.0.

No contexto global, regiões com níveis variados de adoção de robôs ainda apresentam potencial de crescimento em mercados emergentes e de média automação. Por exemplo, o mercado da Ásia-Pacífico representa uma grande parte das instalações globais de robôs industriais, ao passo que mercados como a América do Sul estão projetados com taxas de crescimento relativas mais altas, ainda que de uma base menor.

Especialista em robótica observou: "o crescimento nos mercados emergentes reflete tanto iniciativas de modernização industrial quanto a necessidade de otimização de processos produtivos frente à escassez de mão de obra qualificada." (Comentário de analista de mercado em relatório do setor).

A empresa, com fortes raízes japonesas e reputação por confiabilidade técnica, tem ampliado sua presença em mercados considerados prioritários especialmente em regiões onde a adoção de robôs industriais ainda apresenta potencial de crescimento, uma tendência visível em países com industrialização em ascensão e políticas de incentivo à automação.

Dentro dessa estratégia, menciona-se a busca por maior proximidade com integradores, a adaptação de soluções às necessidades locais e o fortalecimento da presença em segmentos industriais específicos, como automotivo, metalmecânico e bens de consumo. Dados setoriais corroboram essa diversidade de aplicações: o setor automotivo responde por uma parte significativa da demanda por robôs industriais globalmente, enquanto segmentos como metalmecânica também apresentam crescimento robusto em adoção de automação.

Nesse sentido, a nova liderança da Nachi é interpretada como um movimento para reforçar o alinhamento entre diretrizes globais e demandas específicas do mercado regional, sem indicar uma ruptura explícita com o modelo anterior, mas sim um aprofundamento de frentes já em andamento.

Quanto aos efeitos práticos da mudança, ainda é cedo para mensurar impactos concretos nas operações ou resultados comerciais. No entanto, o setor de robótica global tem demonstrado uma tendência contínua de integração de estratégias de mercado com capacidades técnicas locais, consideradas cada vez mais importantes para a sustentabilidade e expansão das operações em diferentes regiões.

Imagem: Freepik
