Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado destina R$ 1,78 milhão para o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório

O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou nesta sexta-feira (26/12) dois convênios do governo do Estado que garantem o repasse de R$ 1,78 m...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/12/2025 às 16h47
Estado destina R$ 1,78 milhão para o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório
Recursos do Programa Avançar Mais na Saúde serão aplicados na aquisição de equipamentos e nas obras de instalação da oncologia -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou nesta sexta-feira (26/12) dois convênios do governo do Estado que garantem o repasse de R$ 1,78 milhão ao Hospital São Vicente de Paulo, em Osório. Os recursos, provenientes do Programa Avançar Mais na Saúde, serão aplicados na aquisição de equipamentos hospitalares e na reforma de áreas destinadas às futuras instalações do serviço de terapia antineoplástica (oncologia).

O principal investimento, no valor de R$ 1.303.445,12, será destinado para reforma e adequação das áreas físicas que irão abrigar o futuro serviço de terapia antineoplástica, etapa fundamental para a habilitação e o funcionamento da oncologia no hospital. Além disso, o Estado também garantirá o custeio do serviço enquanto não houver habilitação federal, assegurando o início do atendimento à população sem atrasos.

“Estamos viabilizando a implantação da oncologia em Osório, um serviço essencial que vai evitar deslocamentos longos e desgastantes de pacientes do Litoral Norte. O Estado não apenas está investindo na estrutura, mas também assumirá o custeio enquanto o serviço não for habilitado pelo Ministério da Saúde, para que ele comece a funcionar o mais rápido possível”, afirmou o governador em exercício.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que a liberação dos recursos foi possível graças ao trabalho técnico realizado durante o período de intervenção estadual. “A intervenção permitiu estruturar o projeto, obter as aprovações técnicas necessárias e garantir a liberação dos recursos. Com isso, as ações poderão iniciar já no começo de 2026”, salientou.

O prefeito de Osório, Romildo Bolzan, ressaltou o alcance regional da implantação do serviço de oncologia. “Estamos falando de um serviço que atende não apenas Osório, mas todo o Litoral Norte. Hoje, dezenas de pacientes precisam se deslocar mensalmente para Porto Alegre para tratamento. Esse investimento representa menos burocracia e mais solução para a vida das pessoas”, destacou.

Estado garantirá custeio do serviço enquanto não houver habilitação federal, assegurando início do atendimento à população -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG
Estado garantirá custeio do serviço enquanto não houver habilitação federal, assegurando início do atendimento à população -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Estrutura e equipamentos

Além da obra para a oncologia, um segundo convênio, no valor de R$ 486.449,92, prevê a aquisição de equipamentos hospitalares, com foco na qualificação do atendimento e na segurança dos pacientes, especialmente na Central de Material Esterilizado (CME).

“Esse investimento fortalece a regionalização da saúde e mostra que, com as contas do Estado em dia, é possível fazer entregas concretas, ampliar serviços e cuidar das pessoas, especialmente em regiões que mais precisam de estrutura de média e alta complexidade”, completou Gabriel Souza.

O convênio para aquisição de equipamentos contempla dois sistemas de radiologia direta, lavadoras ultrassônicas (para a CME e para endoscópios), dez cufômetros, seladora, incubadora, duas osmoses reversas, transdutor linear, servidor de rede e bomba de vácuo, ampliando a capacidade técnica e a segurança assistencial do hospital.

Hospital São Vicente de Paulo

Sob intervenção estadual desde 2022, o Hospital São Vicente de Paulo completou 100 anos em 2025. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), a instituição possui 128 leitos, sendo 108 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento nas áreas de cirurgia geral, clínica geral, nefrologia, saúde mental, obstetrícia clínica e cirúrgica, psiquiatria e pediatria clínica.

Para a médica interventora, Eleonora Gehlen Walcher, a implantação da oncologia representa um marco histórico. “A oncologia sempre foi um dos maiores sonhos do hospital. É uma habilitação planejada desde 2021 e que agora começa a se tornar realidade”, afirmou Eleonora.

Texto: Ascom SES e Juliane Pimentel Ascom/GVG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 17 horas

Em temporada de cruzeiros, São Paulo emite alerta para o sarampo

Já foram confirmados 38 casos da doença no país, sendo dois em SP

© Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

MPF e Defensoria pedem providência urgente para efeitos do calor no RJ

Medidas incluem cuidado com pessoas em situação de rua

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Com 40°C, Rio tem 450 atendimentos de saúde por dia por causa do calor

Tontura, fraqueza e desmaios estão entre principais sintomas

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Há 3 dias

Corpo humano não funciona como deveria em temperatura acima de 35°C

Confusão mental e fala arrastada são sinais de falência térmica

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 dias

Anvisa proíbe produtos à base de alulose, um tipo de adoçante; entenda

Medida foi publicada no Diário Oficial da União

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias