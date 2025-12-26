Estado destina R$ 1,78 milhão para o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório

Recursos do Programa Avançar Mais na Saúde serão aplicados na aquisição de equipamentos e nas obras de instalação da oncologia -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

O governador em exercício, Gabriel Souza, assinou nesta sexta-feira (26/12) dois convênios do governo do Estado que garantem o repasse de R$ 1,78 milhão ao Hospital São Vicente de Paulo, em Osório. Os recursos, provenientes do Programa Avançar Mais na Saúde, serão aplicados na aquisição de equipamentos hospitalares e na reforma de áreas destinadas às futuras instalações do serviço de terapia antineoplástica (oncologia).

O principal investimento, no valor de R$ 1.303.445,12, será destinado para reforma e adequação das áreas físicas que irão abrigar o futuro serviço de terapia antineoplástica, etapa fundamental para a habilitação e o funcionamento da oncologia no hospital. Além disso, o Estado também garantirá o custeio do serviço enquanto não houver habilitação federal, assegurando o início do atendimento à população sem atrasos.

“Estamos viabilizando a implantação da oncologia em Osório, um serviço essencial que vai evitar deslocamentos longos e desgastantes de pacientes do Litoral Norte. O Estado não apenas está investindo na estrutura, mas também assumirá o custeio enquanto o serviço não for habilitado pelo Ministério da Saúde, para que ele comece a funcionar o mais rápido possível”, afirmou o governador em exercício.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que a liberação dos recursos foi possível graças ao trabalho técnico realizado durante o período de intervenção estadual. “A intervenção permitiu estruturar o projeto, obter as aprovações técnicas necessárias e garantir a liberação dos recursos. Com isso, as ações poderão iniciar já no começo de 2026”, salientou.

O prefeito de Osório, Romildo Bolzan, ressaltou o alcance regional da implantação do serviço de oncologia. “Estamos falando de um serviço que atende não apenas Osório, mas todo o Litoral Norte. Hoje, dezenas de pacientes precisam se deslocar mensalmente para Porto Alegre para tratamento. Esse investimento representa menos burocracia e mais solução para a vida das pessoas”, destacou.

Estado garantirá custeio do serviço enquanto não houver habilitação federal, assegurando início do atendimento à população -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Estrutura e equipamentos

Além da obra para a oncologia, um segundo convênio, no valor de R$ 486.449,92, prevê a aquisição de equipamentos hospitalares, com foco na qualificação do atendimento e na segurança dos pacientes, especialmente na Central de Material Esterilizado (CME).

“Esse investimento fortalece a regionalização da saúde e mostra que, com as contas do Estado em dia, é possível fazer entregas concretas, ampliar serviços e cuidar das pessoas, especialmente em regiões que mais precisam de estrutura de média e alta complexidade”, completou Gabriel Souza.

O convênio para aquisição de equipamentos contempla dois sistemas de radiologia direta, lavadoras ultrassônicas (para a CME e para endoscópios), dez cufômetros, seladora, incubadora, duas osmoses reversas, transdutor linear, servidor de rede e bomba de vácuo, ampliando a capacidade técnica e a segurança assistencial do hospital.

Hospital São Vicente de Paulo

Sob intervenção estadual desde 2022, o Hospital São Vicente de Paulo completou 100 anos em 2025. De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Cnes), a instituição possui 128 leitos, sendo 108 destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), com atendimento nas áreas de cirurgia geral, clínica geral, nefrologia, saúde mental, obstetrícia clínica e cirúrgica, psiquiatria e pediatria clínica.

Para a médica interventora, Eleonora Gehlen Walcher, a implantação da oncologia representa um marco histórico. “A oncologia sempre foi um dos maiores sonhos do hospital. É uma habilitação planejada desde 2021 e que agora começa a se tornar realidade”, afirmou Eleonora.