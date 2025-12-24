Quarta, 24 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Donald Trump ameaça invadir o país comandado por Nicolás Maduro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/12/2025 às 17h48
Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela
© Valter Campanato/Agência Brasil

O embaixador do Brasil na Organização das Nações Unidas (ONU), Sergio Danese, criticou nesta terça-feira (24), durante reunião do Conselho de Segurança, a ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Para o representante brasileiro, as ações norte-americana são “violações da Carta das Nações Unidas e, portanto, devem cessar imediata e incondicionalmente em favor da utilização dos instrumentos políticos e jurídicos amplamente disponíveis”.

Danese disse que o Brasil “convida ambos os países a um diálogo genuíno, conduzido de boa-fé e sem coerção” . O embaixador acrescentou ainda que o presidente Lula já declarou que tem intenção de intermediar um acordo entre EUA e Venezuela e que apoia qualquer esforço do secretário-geral da ONU nesta direção.

O embaixador acrescentou também que a América do Sul é e quer continuar sendo uma região de paz, “respeitando o direito internacional e com boas relações entre vizinhos”.

Para o embaixador brasileiro, evitar uma guerra no continente não é um interesse apenas dos países da América Latina, toda a comunidade internacional tem de se preocupar “já que em última instância, um conflito na região poderia ter repercussões em escala global”.

Os Estados Unidos, através de ordens do presidente Donald Trump, promovem um cerco militar à Venezuela. Os norte-americanos têm a intenção de tirar Nicolás Maduro do poder, a quem acusam de chefiar um cartel narco-terrorista. Trump vem há semanas ameaçando invadir o território venezuelano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 6 horas

Líder católico visita Gaza e ressalta esperança de palestinos

Cardeal também denunciou pobreza extrema e destruição na região

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 3 dias

Brasil não assina comunicado sobre Venezuela liderado pela Argentina

Planalto vê risco de documento respaldar ação militar dos EUA
Internacional Há 4 dias

Lula tem reuniões bilaterais com presidentes do Panamá e Uruguai

Presidente estava em Foz do Iguaçu durante cúpula do Mercosul

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Internacional Há 4 dias

Mercosul defende medidas para proteção de crianças no ambiente digital

Declaração foi aprovada em cúpula de líderes, em Foz do Iguaçu
Internacional Há 4 dias

Inaugurada segunda ponte de ligação entre Brasil e Paraguai

Ponte da Integração vai operar de forma gradual

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
24° Sensação
0.64 km/h Vento
96% Umidade
100% (8.95mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quinta
23° 20°
Sexta
27° 19°
Sábado
32° 19°
Domingo
30° 19°
Segunda
29° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 28 minutos

Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
Estradas Há 28 minutos

Governo Leite consolida rota turística na região das Hortênsias com a pavimentação da ERS-373
Esportes Há 28 minutos

Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
Fazenda Há 1 hora

Governo Leite lança nova rodada para negociação de débitos do Acordo Gaúcho
Internacional Há 1 hora

Embaixador do Brasil na ONU pede fim da ação dos EUA contra Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 -0,06%
Euro
R$ 6,52 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,901,41 -0,02%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6910 (23/12/25)
02
18
20
49
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3570 (23/12/25)
01
02
03
05
06
10
11
13
15
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias