Convênio entre governo do Estado e TJRS repassa R$ 12,4 milhões para Santa Casa de Porto Alegre

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/12/2025 às 19h03
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), autorizou o repasse de R$ 12,4 milhões à Santa Casa de Porto Alegre para a modernização do sistema de climatização do Hospitais da Criança Santo Antônio e Dom Vicente Scherer. Os recursos fazem parte do convênio entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça (TJRS) que transfere recursos oriundos dos juros da aplicação dos valores destinados para ações de saúde.

O investimento vai permitir que o complexo hospitalar da capital atualize os sistemas de filtragem do ar interno, reduzindo a presença de poluentes, alérgenos e microrganismos presentes, em substituição ao sistema atual de climatização, em uso há 22 anos.

A melhoria é relevante em um ambiente hospitalar, onde pacientes, principalmente aqueles com condições respiratórias comprometidas, podem ser afetados. Também haverá, segundo a direção da Santa Casa, ganho na eficiência energética, com menos custos operacionais e práticas mais sustentáveis.

Foto mostra retrato da secretária assinando o documento.
Arita Bergmann assinou o repasse do convênio com o TJRS para a Santa Casa de Porto Alegre -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

“A Santa Casa é a grande referência na assistência hospitalar e acolhe a população com alta tecnologia, capacidade técnica e carinho”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. “A motivação que mais nos move é que todo recurso colocado se transforma em atendimento, em serviços”, salientou.

A secretária destacou que a Santa Casa é a instituição que mais recebeu recursos do convênio entre governo do Estado e o TJRS, que já atingem R$ 30 milhões. Outros R$ 30 milhões foram investidos pelo Estado na melhoria da estrutura do hospital através do Programa Avançar Mais na Saúde.

O novo sistema a ser implantado pela Santa Casa terá 48% a mais de capacidade de refrigeração, com tecnologia que requer menos manutenção e apresenta menor risco de falhas, algo crucial no ambiente hospitalar pela necessidade de atendimento constante aos pacientes. A modernização possibilitará ainda que a instituição atenda às normas e regulamentações de saúde e segurança.

Representando o Judiciário na cerimônia, a secretária-geral da presidência do TJRS, Silvia Knopf, ressaltou a importância do investimento. “É um momento importante e nós, como Tribunal, ficamos felizes pela oportunidade de apoiar a Santa Casa", afirmou. “Mais do que sincero, este ato é simbólico”, complementou o assessor de Relações Institucionais do TJRS, Ivandre de Jesus Medeiros.

Também participaram da assinatura o provedor da Santa Casa, Alfredo Engler, e a direção da Santa Casa, além do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

