Governo Leite define repasse de R$ 13,79 milhões para seis hospitais gaúchos

O governo Leite, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassará R$ 13,79 milhões para qualificar o atendimento em seis instituições hospitalares ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
23/12/2025 às 18h22
Os recursos contemplam hospitais de Não-Me-Toque, Alvorada, Bento Gonçalves, Portão, Sertão e Lajeado -Foto: Arthur Vargas / Ascom SES

O governo Leite, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassará R$ 13,79 milhões para qualificar o atendimento em seis instituições hospitalares do Rio Grande do Sul. Os recursos contemplam hospitais em Não-Me-Toque, Alvorada, Bento Gonçalves, Portão, Sertão e Lajeado.

Os convênios que repassam o recurso estadual foram assinados nesta terça-feira pela titular da Saúde, Arita Bergmann, em uma reunião online com representantes dos hospitais, prefeitos e secretários de saúde dos municípios contemplados e deputados estaduais, além do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

“O Estado retomou a capacidade de investimento e agora estamos garantindo recursos para projetos diversificados e inovadores, importantes para a saúde regional e que garantem qualidade e acolhimento para a população gaúcha”, ressaltou a secretária Arita.

Hospitais contemplados

  • Hospital Beneficência Alto Jacuí (Não-Me-Toque) R$ 2.843.162,04 Obra de Reforma e Ampliação do Setor de Urgência e Emergência.

  • Hospital de Alvorada (Alvorada) R$ 2.269.471,94 Equipamentos para o Centro Cirúrgico.

  • Hospital Tacchini (Bento Gonçalves) R$ 2.305.840,00 Equipamento para UTI NEO e UCI Neo.

  • Hospital de Portão (Portão) R$ 1.550.000,00 Construção de Centro de Acolhimento.

  • Hospital São José (Sertão) R$ 1.735.047,00 Equipamentos para o Centro Cirúrgico.

  • Hospital Bruno Born (Lajeado)– R$ 3.090.396,04 Aquisição e modernização e implementação de infraestrutura adaptativa do estabelecimento. Recurso do Fundo do Plano Rio Grande.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

© Marcello Casal jr/Agência Brasil
