Governo Leite define repasse de R$ 13,79 milhões para seis hospitais gaúchos

Os recursos contemplam hospitais de Não-Me-Toque, Alvorada, Bento Gonçalves, Portão, Sertão e Lajeado -Foto: Arthur Vargas / Ascom SES

O governo Leite, por meio da Secretaria da Saúde (SES), repassará R$ 13,79 milhões para qualificar o atendimento em seis instituições hospitalares do Rio Grande do Sul. Os recursos contemplam hospitais em Não-Me-Toque, Alvorada, Bento Gonçalves, Portão, Sertão e Lajeado.

Os convênios que repassam o recurso estadual foram assinados nesta terça-feira pela titular da Saúde, Arita Bergmann, em uma reunião online com representantes dos hospitais, prefeitos e secretários de saúde dos municípios contemplados e deputados estaduais, além do secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

“O Estado retomou a capacidade de investimento e agora estamos garantindo recursos para projetos diversificados e inovadores, importantes para a saúde regional e que garantem qualidade e acolhimento para a população gaúcha”, ressaltou a secretária Arita.

Hospitais contemplados

Hospital Beneficência Alto Jacuí (Não-Me-Toque) – R$ 2.843.162,04 – Obra de Reforma e Ampliação do Setor de Urgência e Emergência.

Hospital de Alvorada (Alvorada) – R$ 2.269.471,94– Equipamentos para o Centro Cirúrgico.

Hospital Tacchini (Bento Gonçalves) – R$ 2.305.840,00– Equipamento para UTI NEO e UCI Neo.

Hospital de Portão (Portão) – R$ 1.550.000,00– Construção de Centro de Acolhimento.

Hospital São José (Sertão) – R$ 1.735.047,00– Equipamentos para o Centro Cirúrgico.

Hospital Bruno Born (Lajeado)– R$ 3.090.396,04– Aquisição e modernização e implementação de infraestrutura adaptativa do estabelecimento. Recurso do Fundo do Plano Rio Grande.