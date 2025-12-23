Quarta, 24 de Dezembro de 2025
Ministério da Saúde inaugura hospital de alta complexidade no Maranhão

Unidade tem 153 leitos, sendo 33 de UTI

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/12/2025 às 16h52

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou nesta terça-feira (23) da inauguração do Hospital de Referência Estadual de Alta Complexidade da Região Tocantina (HRT), em Imperatriz (MA). Na ocasião, Padilha anunciou um incremento de R$ 41,3 milhões por ano no teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do Maranhão, que assegura o custeio dos 153 leitos da unidade e amplia a capacidade da rede estadual para atender casos de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Isso significa mais capacidade de atendimento, mais cirurgias, mais internações e uma resposta mais rápida às necessidades da população, ampliando o acesso à média e à alta complexidade e fortalecendo o SUS no Maranhão, em uma parceria sólida entre o governo federal, o estado e os municípios”, afirmou Padilha.

O ministro participou da inauguração do hospital ao lado do governador do Maranhão, Carlos Brandão. A nova unidade, que vai atender a pacientes da região Tocantina, no sul do Maranhão , tem perfil assistencial voltado à alta complexidade e oferta especialidades como cirurgia geral, neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, cardiologia, gastroenterologia, proctologia, bucomaxilofacial e radiologia intervencionista.

O hospital conta com 153 leitos, sendo 120 de enfermaria e 33 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), dos quais 20 são adultos e 13, pediátricos . Além disso, há sete salas cirúrgicas, leitos de isolamento, centro cirúrgico com múltiplas salas, ambulatórios com consultórios especializados e uma ampla estrutura de Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico, como angiotomografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia e hemodinâmica.

O governador do maranhão destacou que uma das primeiras ações do hospital vai ser a realização de um mutirão de cateterismo para atender à população .

“Isso vai diminuir as procissões de ambulâncias que se dirigiam a São Luís. Agora, nós vamos ter um hospital que vai fazer cerca de 400 cirurgias por mês, vai fazer exame, vai fazer diagnósticos… temos aqui os melhores equipamentos de todo o Brasil”, disse.

Durante a inauguração, Padilha ressaltou que o hospital está sendo preparado para realizar transplantes , etapa considerada estratégica para a qualificação da assistência de alta complexidade no estado.

“Este hospital representa um marco para a saúde do sul do Maranhão. É um salto real na qualidade da assistência, com estrutura moderna para cirurgias, leitos de UTI, atendimento de urgência e emergência e a perspectiva de implantação de transplantes”, afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal jr/Agência Brasil
