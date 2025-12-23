Liberados mais de R$ 100 milhões para infraestrutura e projetos de inovação

Parte dos recursos, R$ 10,5 milhões, servirá para substituição de parte das atuais defensas do Porto de Maceió - Foto: Divulgação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou quatro leis que liberam créditos adicionais este ano para diversas finalidades, principalmente na área de infraestrutura. Todas foram publicadas noDiário Oficial da Uniãonesta terça-feira (23). Confira abaixo as novas leis e os projetos do Executivo que deram origem às normas após serem aprovados pelo Congresso Nacional na sexta-feira (19) :

Docas

A Lei 15.308, de 2025, libera R$ 10,5 milhões para a Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern). O dinheiro servirá para substituição de parte das atuais defensas do Porto de Maceió. Defensas são grandes amortecedores de borracha ou espuma instalados em cais e navios para absorver o impacto durante a atracação. Elas servem para proteger o casco das embarcações e a infraestrutura portuária ( PLN 16/2025 ).

A Lei 15.310, de 2025, libera R$ 3 milhões para a Companhia Docas do Ceará destinados à compra de equipamentos e a estudos náuticos de manobrabilidade e navegabilidade para o recebimento de navios porta-contêiner. Também serão contratados projetos para a adequação de estruturas como armazéns, sistema de combate a incêndio, cais comercial, sinalização náutica e píer petroleiro ( PLN 18/2025 ).

A Lei 15.311, de 2025, libera R$ 43,6 milhões para a Codern, para a Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) e para a Empresa de Projetos Aeroespaciais do Brasil (Alada). A maior parte dos recursos será usada pela Emgepron para implementar projetos de inovação tecnológica e produção estratégica nacional de insumos nucleares.

Outra parte irá para a melhoria na operação do Porto de Natal, com a construção de estruturas de proteção na Ponte Newton Navarro e para estruturação inicial da Alada, com pagamento de equipamentos e serviços essenciais para o início de suas operações ( PLN 20/2025 ).

Espaço cultural

Já a Lei 15.312, de 2025, libera R$ 46,8 milhões para órgãos do Executivo. A maior parte, pouco mais de 70% do valor, para o Banco da Amazônia construir um espaço cultural, comprar equipamentos para o centro de processamento de dados e elaborar projetos de reforma e revitalização da rede de agências.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) também terá recursos para implantação de um datacenter modular da unidade de São Paulo (cerca de 26% dos recursos liberados). Já a Companhia Docas Do Rio Grande do Norte (Codern) vai ficar com 2,6%, para adquirir uma balança rodoviária, substituir móveis de escritório em estado de desgaste e atender as necessidades futuras do ingresso de novos colaboradores ( PLN 24/2025 ).