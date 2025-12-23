GPTW reconhece EasyPlan como excelente ambiente de trabalho

A EasyPlan foi certificada pelo Great Place to Work (GPTW), reconhecimento concedido a organizações que alcançam elevados índices de favorabilidade em pesquisas de clima organizacional e demonstram boas práticas de gestão de pessoas.

Para a obtenção do selo GPTW, é necessário atingir, no mínimo, 70% de favorabilidade na pesquisa de clima aplicada pela própria instituição, além do cumprimento de critérios técnicos como amostragem mínima de respondentes, proporcional ao número de colaboradores da empresa.

A pesquisa é conduzida de forma anônima e independente, o que garante que as respostas reflitam, de maneira fidedigna, a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho.

De acordo com o Great Place to Work, a metodologia utilizada tem como objetivo "mensurar, de forma precisa e comparável, a experiência dos colaboradores no ambiente de trabalho, com base em pilares universais que caracterizam uma cultura organizacional de excelência".

Estudos e relatórios associados ao GPTW indicam que organizações certificadas tendem a apresentar menores índices de rotatividade (turnover) e níveis mais elevados de engajamento entre seus colaboradores.

Segundo Fernando Maurício, gestor de Experiência do Cliente e do Colaborador (CX/EX) da EasyPlan, o processo de certificação foi conduzido com foco na escuta ativa das equipes e na análise estruturada de dados e percepções internas.

Para o gestor, "o resultado obtido reflete o compromisso contínuo da EasyPlan com o fortalecimento da experiência do colaborador e a consolidação de uma cultura organizacional orientada à colaboração e ao engajamento, evidenciando a coerência entre as práticas internas e a entrega de valor aos clientes".

O reconhecimento concedido à EasyPlan reforça uma tendência observada no mercado corporativo. "Empresas que mantêm uma cultura organizacional sólida, baseada em transparência, confiança e valorização das pessoas, tendem a alcançar melhores resultados em inovação, produtividade e retenção de talentos, fatores essenciais para a sustentabilidade e a competitividade no cenário empresarial contemporâneo", conclui Maurício.