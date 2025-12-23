Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

GPTW reconhece EasyPlan como excelente ambiente de trabalho

A EasyPlan foi certificada pelo Great Place to Work (GPTW), reconhecimento concedido a organizações que atingem elevado índice de favorabilidade em...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/12/2025 às 14h17
GPTW reconhece EasyPlan como excelente ambiente de trabalho
Easyplan

A EasyPlan foi certificada pelo Great Place to Work (GPTW), reconhecimento concedido a organizações que alcançam elevados índices de favorabilidade em pesquisas de clima organizacional e demonstram boas práticas de gestão de pessoas.

Para a obtenção do selo GPTW, é necessário atingir, no mínimo, 70% de favorabilidade na pesquisa de clima aplicada pela própria instituição, além do cumprimento de critérios técnicos como amostragem mínima de respondentes, proporcional ao número de colaboradores da empresa.

A pesquisa é conduzida de forma anônima e independente, o que garante que as respostas reflitam, de maneira fidedigna, a percepção dos colaboradores em relação ao ambiente de trabalho.

De acordo com o Great Place to Work, a metodologia utilizada tem como objetivo "mensurar, de forma precisa e comparável, a experiência dos colaboradores no ambiente de trabalho, com base em pilares universais que caracterizam uma cultura organizacional de excelência".

Estudos e relatórios associados ao GPTW indicam que organizações certificadas tendem a apresentar menores índices de rotatividade (turnover) e níveis mais elevados de engajamento entre seus colaboradores.

Segundo Fernando Maurício, gestor de Experiência do Cliente e do Colaborador (CX/EX) da EasyPlan, o processo de certificação foi conduzido com foco na escuta ativa das equipes e na análise estruturada de dados e percepções internas.

Para o gestor, "o resultado obtido reflete o compromisso contínuo da EasyPlan com o fortalecimento da experiência do colaborador e a consolidação de uma cultura organizacional orientada à colaboração e ao engajamento, evidenciando a coerência entre as práticas internas e a entrega de valor aos clientes".

O reconhecimento concedido à EasyPlan reforça uma tendência observada no mercado corporativo. "Empresas que mantêm uma cultura organizacional sólida, baseada em transparência, confiança e valorização das pessoas, tendem a alcançar melhores resultados em inovação, produtividade e retenção de talentos, fatores essenciais para a sustentabilidade e a competitividade no cenário empresarial contemporâneo", conclui Maurício.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Mater Dei Santa Clara / Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Cirurgia de escoliose é a 1ª com neuronavegação em Uberlândia

Procedimento, que foi conduzido pelo cirurgião Dr. Cláudio Diniz Carvalho, permite maior precisão no posicionamento de instrumentações e maior seg...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Farmácias enfrentam requisitos estritos de higienização

A conformidade regulatória em estabelecimentos farmacêuticos exige ferramentas de limpeza especializadas. Conheça como a seleção correta de escovas...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Demanda por sistemas de tratamento de água cresce no Brasil

O Brasil enfrenta crescimento de 24% na demanda por água tratada até 2030, impulsionado pelo aumento populacional e expansão industrial, enquanto 3...

 Tuvis/Canva
Tecnologia Há 3 horas

Forcepoint e Tuvis lançam solução contra vazamento de dados

Aliança estratégica combina visibilidade e controle para proteger informações sensíveis.

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 3 horas

TomTicket avança em tecnologia e projeta crescimento em 2026

Plataforma brasileira encerra 2025 com crescimento sustentável, investimentos em automação, dados e inteligência artificial para fortalecer o atend...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
31° Sensação
2.26 km/h Vento
73% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 12 minutos

Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia
Geral Há 12 minutos

PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
Tentado Há 24 minutos

Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí
Senado Federal Há 32 minutos

Vetada regulação de símbolo de acessibilidade para visão monocular
Justiça Há 32 minutos

PGR envia ao Supremo parecer favorável à cirurgia de Bolsonaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 -0,98%
Euro
R$ 6,52 -0,78%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,006,07 -1,14%
Ibovespa
160,353,40 pts 1.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias