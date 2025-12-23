Cirurgia de escoliose é a 1ª com neuronavegação em Uberlândia

O Mater Dei Santa Clara realizou com sucesso, no dia 13 de dezembro (sábado), a primeira cirurgia de escoliose com sistema de neuronavegação em Uberlândia. O procedimento foi conduzido pelo especialista em Cirurgia de coluna, Ortopedia e Traumatologia, Dr. Cláudio Diniz.

A tecnologia permite maior precisão no posicionamento de instrumentações e maior segurança em cada etapa da cirurgia, especialmente em casos complexos da coluna vertebral.

Tecnologia que aumenta precisão e segurança

A neuronavegação utiliza imagens tridimensionais em tempo real para orientar o cirurgião durante a operação, guiando a colocação de parafusos e dispositivos, com margem mínima de erro.

Esse recurso reduz riscos, preserva estruturas sensíveis e contribui para uma recuperação mais confortável. A técnica é especialmente indicada para correções de escoliose, que exigem planejamento detalhado e execução cuidadosa.

Segundo o Dr. Cláudio, a inovação representa um marco importante para a saúde. "A moderna cirurgia da coluna passa por uma verdadeira revolução tecnológica. Entre as inovações que redefinem padrões de segurança e qualidade, a Neuronavegação se destaca como uma das ferramentas mais avançadas utilizadas nos grandes centros internacionais — e agora chega ao Brasil de forma pioneira", comemora o médico.

Equipe multidisciplinar e apoio de Belo Horizonte

Para acompanhamento da operação, o Mater Dei Santa Clara recebeu uma equipe especializada de Belo Horizonte, responsável pela logística e operação do equipamento de neuronavegação. A integração das equipes permitiu oferecer recursos de ponta aliados à expertise de profissionais experientes.

Dr. Cláudio destacou a importância desse trabalho, ao descrever o procedimento. "Imagine realizar uma cirurgia guiada por um sistema capaz de mostrar exatamente cada estrutura anatômica em 3D, em tempo real, com precisão milimétrica. É assim que a Neuronavegação funciona: como um verdadeiro GPS cirúrgico de alta performance, aumentando a segurança em cada etapa do procedimento", explicou o cirurgião.

Benefícios da cirurgia de escoliose com neuronavegação para o paciente:

Cirurgia mais segura, com redução da margem de erro;

Colocação precisa de implantes guiada digitalmente;

Menos riscos e complicações;

Recuperação mais rápida e tranquila;

Tecnologia padrão ouro nos EUA, Europa e Ásia.

Segundo o médico, com todas essas vantagens, "a introdução da Neuronavegação representa um marco para a cirurgia da coluna no Brasil — um salto tecnológico que coloca o paciente no centro de um cuidado mais moderno, mais seguro e alinhado às melhores práticas internacionais".