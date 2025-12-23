Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Farmácias enfrentam requisitos estritos de higienização

A conformidade regulatória em estabelecimentos farmacêuticos exige ferramentas de limpeza especializadas. Conheça como a seleção correta de escovas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/12/2025 às 13h18
Farmácias enfrentam requisitos estritos de higienização
Freepik

O setor farmacêutico enfrenta desafios permanentes de contaminação cruzada e manutenção de condições assépticas. Segundo regulamentações da ANVISA, estabelecimentos farmacêuticos, laboratórios de manipulação e indústrias farmacêuticas devem atender requisitos estritos para limpeza e desinfecção de ambientes e equipamentos. A seleção correta de ferramentas de limpeza constitui aspecto fundamental desta cadeia de conformidade, impactando diretamente na segurança dos processos e na integridade de medicamentos e produtos sensíveis à contaminação.

No Brasil, fabricantes especializados em higienização técnica desenvolvem soluções destinadas a atender estas demandas específicas. Os produtos incluem escovas com cerdas em crina animal ou nylon, revestidas em PVC, adequadas para limpeza sem danificar superfícies sensíveis ou vidrarias. Conforme documentado em catálogos técnicos, estas soluções são desenvolvidas considerando os requisitos particulares de higienização em ambientes farmacêuticos, onde a precisão na limpeza é determinante para a conformidade regulatória.

O mercado conta com fabricantes que operam há décadas especializadas em higienização para diversos segmentos industriais e de saúde, comercializando produtos através de redes de distribuição estruturadas que alcançam farmácias, drogarias e laboratórios de análise clínica em todo o país. Informações sobre segmentos e linhas de produtos especializados demonstram a amplitude de soluções disponíveis, desde escovas para limpeza de vidrarias até equipamentos para higienização de ambientes.

A conformidade regulatória permanece central nas operações destes fornecedores. Produtos destinados a ambientes farmacêuticos devem atender especificações técnicas rigorosas e estar registrados ou autorizados conforme normativas de órgãos reguladores. Esta conformidade garante que as ferramentas de limpeza contribuam efetivamente para a manutenção de ambientes seguros e higiênicos, essencial para a operação de estabelecimentos que lidam com medicamentos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Easyplan
Tecnologia Há 1 hora

GPTW reconhece EasyPlan como excelente ambiente de trabalho

A EasyPlan foi certificada pelo Great Place to Work (GPTW), reconhecimento concedido a organizações que atingem elevado índice de favorabilidade em...

 Mater Dei Santa Clara / Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Cirurgia de escoliose é a 1ª com neuronavegação em Uberlândia

Procedimento, que foi conduzido pelo cirurgião Dr. Cláudio Diniz Carvalho, permite maior precisão no posicionamento de instrumentações e maior seg...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Demanda por sistemas de tratamento de água cresce no Brasil

O Brasil enfrenta crescimento de 24% na demanda por água tratada até 2030, impulsionado pelo aumento populacional e expansão industrial, enquanto 3...

 Tuvis/Canva
Tecnologia Há 3 horas

Forcepoint e Tuvis lançam solução contra vazamento de dados

Aliança estratégica combina visibilidade e controle para proteger informações sensíveis.

 Departamento de Marketing TomTicket
Tecnologia Há 3 horas

TomTicket avança em tecnologia e projeta crescimento em 2026

Plataforma brasileira encerra 2025 com crescimento sustentável, investimentos em automação, dados e inteligência artificial para fortalecer o atend...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
31° Sensação
2.26 km/h Vento
73% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova acesso facilitado de vítima de violência doméstica a histórico criminal de agressor
Justiça Há 27 minutos

Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia
Geral Há 27 minutos

PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
Tentado Há 39 minutos

Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí
Senado Federal Há 47 minutos

Vetada regulação de símbolo de acessibilidade para visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 -0,97%
Euro
R$ 6,52 -0,73%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,283,86 -0,71%
Ibovespa
160,343,31 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias