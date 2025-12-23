Terça, 23 de Dezembro de 2025
Forcepoint e Tuvis lançam solução contra vazamento de dados

Aliança estratégica combina visibilidade e controle para proteger informações sensíveis.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/12/2025 às 12h44
Forcepoint e Tuvis lançam solução contra vazamento de dados
Tuvis/Canva

A Forcepoint, empresa global de cibersegurança, e a Tuvis, plataforma de soluções de compliance para canais de comunicação, anunciam uma integração tecnológica voltada ao monitoramento e à proteção das interações realizadas por aplicativos de mensageria no contexto empresarial.

A parceria tem como objetivo endereçar o fluxo de dados em aplicativos amplamente utilizados no dia a dia corporativo, como o WhatsApp. De acordo com informações divulgadas pelo WhatsApp Business, dezenas de milhões de empresas utilizam a plataforma para comunicação com clientes e parceiros. Segundo as empresas, o alto volume de mensagens e o compartilhamento de arquivos sem mecanismos específicos de controle podem resultar na exposição de dados sensíveis ou de informações de propriedade intelectual.

A solução combina a visibilidade oferecida pela plataforma Tuvis com a tecnologia de segurança da Forcepoint. O sistema atua sobre plataformas de comunicação que, por priorizarem a privacidade do usuário final, não contam nativamente com ferramentas corporativas voltadas à imposição de políticas de conformidade ou à garantia de confidencialidade na troca de informações com terceiros.

"Ao aplicar as políticas de DLP (Data Loss Prevention – Prevenção de Perda de Dados) da Forcepoint por meio da plataforma Tuvis, o sistema identifica informações em tempo real. A tecnologia captura as mensagens compartilhadas e verifica se o conteúdo está em conformidade com as normas regulatórias estabelecidas por cada organização", explica Luiz Faro, diretor sênior de engenharia para as Américas da Forcepoint.

O sistema foi desenvolvido para oferecer suporte a regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) e a Securities and Exchange Commission (SEC), utilizando mecanismos automatizados de detecção, bloqueio e geração de trilhas de auditoria.

"Essa parceria estabelece uma estrutura para empresas que buscam monitorar as mensagens trocadas com clientes ou fornecedores, mantendo a conformidade com políticas internas e exigências regulatórias", afirma Deborah Wanzo, CEO da Tuvis.

A integração entre Forcepoint e Tuvis permite a adoção de uma gestão de segurança voltada à redução de riscos de vazamento de informações. A solução foca na implementação de controles de proteção sem interferir na rotina de uso das equipes de trabalho.

"Iniciaremos a aplicação da solução de DLP por meio da plataforma Tuvis em empresas brasileiras, com planos de expansão para outros mercados", destaca Faro.

Com esse movimento, as empresas apresentam um modelo de segurança para comunicações corporativas que busca fortalecer a proteção de dados sensíveis e a governança da informação, alinhando-se a padrões globais de compliance.

Sobre a Forcepoint
A Forcepoint atua no setor de segurança de dados para empresas e governos. Sua arquitetura facilita a adoção do modelo Zero Trust para o monitoramento da transferência de dados confidenciais e de propriedade intelectual. Com sede em Austin, no Texas, a empresa atende clientes em mais de 150 países.

Sobre a Tuvis
A Tuvis é uma plataforma de mensageria corporativa que viabiliza o uso de canais como WhatsApp, iMessage, Telegram e Line em ambientes profissionais. A empresa oferece funcionalidades como sincronização de mensagens, transcrição de áudios, dashboards analíticos e ferramentas de DLP para a gestão da comunicação digital em conformidade com políticas internas e normas regulatórias.

