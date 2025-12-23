Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

TomTicket avança em tecnologia e projeta crescimento em 2026

Plataforma brasileira encerra 2025 com crescimento sustentável, investimentos em automação, dados e inteligência artificial para fortalecer o atend...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/12/2025 às 12h27
TomTicket avança em tecnologia e projeta crescimento em 2026
Departamento de Marketing TomTicket

A TomTicket, plataforma brasileira de atendimento e suporte ao cliente, encerra 2025 com resultados positivos, impulsionados por crescimento sustentável, amadurecimento operacional e fortalecimento da marca em um mercado cada vez mais orientado à eficiência e à experiência do cliente. Ao longo do ano, a empresa ampliou sua base de clientes e aprofundou o relacionamento com organizações que buscam estruturar e escalar suas operações de atendimento.

De acordo com Karen Willers, sócia-diretora da TomTicket, o desempenho reflete uma estratégia focada na evolução contínua do produto e na proximidade com o mercado. "Consolidamos nossa posição como uma plataforma robusta, flexível e confiável, acompanhando a transformação do atendimento em um pilar estratégico dos negócios", afirma.

Entre os principais avanços de 2025 estão a evolução das funcionalidades de gestão de chamados, automações, fluxos por organização, ações em tickets, integração omnichannel e maior personalização da plataforma. A empresa também investiu na melhoria da documentação, onboarding e materiais de apoio, ampliando a autonomia dos clientes e reduzindo fricções na adoção das soluções.

O setor de atendimento ao cliente foi impactado, em 2025, pela busca por eficiência operacional, redução de custos e centralização de canais. A demanda por dados estratégicos, automação de processos e relatórios gerenciais cresceu, exigindo soluções capazes de apoiar decisões de negócio, além das operações de suporte.

Nesse contexto, a TomTicket avançou na adoção de automação inteligente e estruturou sua base tecnológica para ampliar, de forma responsável, o uso de inteligência artificial aplicada ao atendimento. O objetivo é reduzir tarefas manuais, acelerar respostas e apoiar as equipes, mantendo o equilíbrio entre tecnologia e interação humana.

A empresa também realizou investimentos relevantes em infraestrutura, segurança da informação, estabilidade da plataforma e boas práticas de compliance. "As iniciativas garantiram maior escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade dos serviços, acompanhando o crescimento dos clientes e as exigências do ambiente digital", frisa a executiva.

Ao longo do ano, os clientes passaram a demandar maior personalização, integrações com sistemas externos e suporte consultivo. "Houve um amadurecimento no uso da plataforma, com empresas explorando recursos avançados para ganho de produtividade, controle e qualidade no atendimento", salienta Willers.

Em termos de mercado, a TomTicket registrou crescimento em setores como tecnologia, serviços, educação, saúde, fintechs e empresas com estruturas de atendimento distribuídas, especialmente aquelas que lidam com alto volume de interações e múltiplos canais.

Perspectivas para 2026

Para 2026, a estratégia da empresa está concentrada na ampliação do uso de inteligência artificial, evolução do omnichannel, fortalecimento das integrações e oferta de recursos analíticos mais avançados. A TomTicket busca apoiar empresas na consolidação do atendimento como um elemento central de suas estratégias, contribuindo para relações mais eficientes, organizadas e sustentáveis entre empresas e clientes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Easyplan
Tecnologia Há 1 hora

GPTW reconhece EasyPlan como excelente ambiente de trabalho

A EasyPlan foi certificada pelo Great Place to Work (GPTW), reconhecimento concedido a organizações que atingem elevado índice de favorabilidade em...

 Mater Dei Santa Clara / Divulgação
Tecnologia Há 2 horas

Cirurgia de escoliose é a 1ª com neuronavegação em Uberlândia

Procedimento, que foi conduzido pelo cirurgião Dr. Cláudio Diniz Carvalho, permite maior precisão no posicionamento de instrumentações e maior seg...

 Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Farmácias enfrentam requisitos estritos de higienização

A conformidade regulatória em estabelecimentos farmacêuticos exige ferramentas de limpeza especializadas. Conheça como a seleção correta de escovas...

 Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Demanda por sistemas de tratamento de água cresce no Brasil

O Brasil enfrenta crescimento de 24% na demanda por água tratada até 2030, impulsionado pelo aumento populacional e expansão industrial, enquanto 3...

 Tuvis/Canva
Tecnologia Há 3 horas

Forcepoint e Tuvis lançam solução contra vazamento de dados

Aliança estratégica combina visibilidade e controle para proteger informações sensíveis.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
31° Sensação
2.26 km/h Vento
73% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 13 minutos

Comissão aprova acesso facilitado de vítima de violência doméstica a histórico criminal de agressor
Justiça Há 27 minutos

Moraes autoriza internação de Bolsonaro para realização de cirurgia
Geral Há 27 minutos

PRF reforça fiscalização em rodovias federais na Operação Natal
Tentado Há 39 minutos

Brigada Militar e SAMU atendem ocorrência de tentativa de homicídio em Miraguaí
Senado Federal Há 47 minutos

Vetada regulação de símbolo de acessibilidade para visão monocular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 -0,97%
Euro
R$ 6,52 -0,73%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,283,86 -0,71%
Ibovespa
160,343,31 pts 1.39%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias