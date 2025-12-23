TomTicket avança em tecnologia e projeta crescimento em 2026

A TomTicket, plataforma brasileira de atendimento e suporte ao cliente, encerra 2025 com resultados positivos, impulsionados por crescimento sustentável, amadurecimento operacional e fortalecimento da marca em um mercado cada vez mais orientado à eficiência e à experiência do cliente. Ao longo do ano, a empresa ampliou sua base de clientes e aprofundou o relacionamento com organizações que buscam estruturar e escalar suas operações de atendimento.

De acordo com Karen Willers, sócia-diretora da TomTicket, o desempenho reflete uma estratégia focada na evolução contínua do produto e na proximidade com o mercado. "Consolidamos nossa posição como uma plataforma robusta, flexível e confiável, acompanhando a transformação do atendimento em um pilar estratégico dos negócios", afirma.

Entre os principais avanços de 2025 estão a evolução das funcionalidades de gestão de chamados, automações, fluxos por organização, ações em tickets, integração omnichannel e maior personalização da plataforma. A empresa também investiu na melhoria da documentação, onboarding e materiais de apoio, ampliando a autonomia dos clientes e reduzindo fricções na adoção das soluções.

O setor de atendimento ao cliente foi impactado, em 2025, pela busca por eficiência operacional, redução de custos e centralização de canais. A demanda por dados estratégicos, automação de processos e relatórios gerenciais cresceu, exigindo soluções capazes de apoiar decisões de negócio, além das operações de suporte.

Nesse contexto, a TomTicket avançou na adoção de automação inteligente e estruturou sua base tecnológica para ampliar, de forma responsável, o uso de inteligência artificial aplicada ao atendimento. O objetivo é reduzir tarefas manuais, acelerar respostas e apoiar as equipes, mantendo o equilíbrio entre tecnologia e interação humana.

A empresa também realizou investimentos relevantes em infraestrutura, segurança da informação, estabilidade da plataforma e boas práticas de compliance. "As iniciativas garantiram maior escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade dos serviços, acompanhando o crescimento dos clientes e as exigências do ambiente digital", frisa a executiva.

Ao longo do ano, os clientes passaram a demandar maior personalização, integrações com sistemas externos e suporte consultivo. "Houve um amadurecimento no uso da plataforma, com empresas explorando recursos avançados para ganho de produtividade, controle e qualidade no atendimento", salienta Willers.

Em termos de mercado, a TomTicket registrou crescimento em setores como tecnologia, serviços, educação, saúde, fintechs e empresas com estruturas de atendimento distribuídas, especialmente aquelas que lidam com alto volume de interações e múltiplos canais.

Perspectivas para 2026

Para 2026, a estratégia da empresa está concentrada na ampliação do uso de inteligência artificial, evolução do omnichannel, fortalecimento das integrações e oferta de recursos analíticos mais avançados. A TomTicket busca apoiar empresas na consolidação do atendimento como um elemento central de suas estratégias, contribuindo para relações mais eficientes, organizadas e sustentáveis entre empresas e clientes.