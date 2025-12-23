Terça, 23 de Dezembro de 2025
Mídia digital cresce e reforça foco em mensuração

Com o digital somando R$ 37,9 bilhões em 2024 e o mercado publicitário movimentando R$ 64,7 bilhões em compra de mídia via agências, empresas refor...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/12/2025 às 11h07
Mídia digital cresce e reforça foco em mensuração
Adobe Stock

O investimento em mídia digital no Brasil alcançou R$ 37,9 bilhões em 2024, com crescimento anual de 8%, de acordo com o estudo Digital AdSpend 2025 (ano-base 2024), desenvolvido pelo IAB Brasil em parceria com a Kantar Ibope Media. No mesmo período, o mercado publicitário comprou R$ 64,7 bilhões em mídia via agências, volume estimado a partir do cruzamento de dados do Painel Cenp-Meios e da Kantar Ibope Media, conforme a projeção Cenp-Meios/Kantar.

Com a expansão do digital e a pressão por eficiência, a mensuração passou a ganhar protagonismo em operações de marketing que precisam conectar cliques e leads a resultados comerciais. Nesse cenário, programas de capacitação e reconhecimento voltados ao ecossistema de anúncios têm ampliado a discussão sobre uso de dados próprios, boas práticas de atribuição e aplicação de inteligência artificial (IA) em campanhas.

Expansão do marketing digital e tráfego pago

É nesse contexto que o consultor de performance e mídia paga Ricardo Staut participou do programa Google Experts 2025, com uma trilha de conteúdos voltada às evoluções do Google Ads, com ênfase em recursos baseados em IA, melhoria de mensuração e estratégias de audiência. Com mais de 15 anos de experiência e R$ 11 milhões gerenciados em mídia paga ao longo da carreira, o profissional atua em projetos de consultoria de performance com foco em Google Ads, mantendo atuação multicanal também em LinkedIn Ads e Meta Ads.

De acordo com um relato publicado na Comunidade do Google Ads, o Google Experts é descrito como um programa exclusivo, no qual algumas agências e empresas parceiras são convidadas a participar e precisam demonstrar domínio técnico, visão estratégica e habilidades de marketing ao longo dos treinamentos.

"O crescimento do digital aumenta a responsabilidade sobre o que se mede. Mais do que gerar volume, o desafio é criar um modelo consistente de mensuração e otimização que converse com o negócio", afirma Ricardo Staut, consultor de performance e mídia paga.

Temas abordados na trilha

Entre os temas abordados na trilha, estiveram recursos e abordagens que vêm ganhando tração no dia a dia de gestores de tráfego. O conteúdo revisou aplicações de AI Max para campanhas de Pesquisa, Performance Max, estratégias de geração de demanda e vídeo no YouTube, além de práticas voltadas a audiências e dados próprios, como Customer Match, em contextos elegíveis e alinhados a políticas e privacidade.

A mensuração também aparece como um ponto relevante diante do avanço de automações e do uso crescente de dados próprios. Nesse ponto, a trilha abordou Conversões Otimizadas (Enhanced Conversions), recurso que melhora a precisão da medição ao enviar dados próprios com hash (como e-mail) de forma compatível com privacidade, reforçando a capacidade de lances mais eficientes e relatórios mais consistentes.

"O mercado está migrando para uma lógica em que dados próprios e integrações bem feitas viram vantagem competitiva. Quando mensuração, mídia e CRM se conectam, a otimização deixa de ser ‘achismo’ e passa a ser processo", diz Ricardo Staut.

Na prática, o profissional afirma atuar com implementação e governança de mensuração usando Google Analytics 4 e Google Tag Manager, além de rotinas de integração entre mídia e CRM — incluindo o uso de conversões offline quando aplicável — que incluem plataformas como HubSpot, RD Station, Pipedrive, Zoho, Ploomes e Kommo, além de automações com Make e n8n e organização operacional com ferramentas como Trello e Microsoft Planner, de acordo com a necessidade de cada operação.

Sobre o especialista

Ricardo Staut é consultor de performance e mídia paga, com atuação em Google Ads e estratégias multicanal (LinkedIn Ads e Meta Ads), além de projetos de mensuração e integrações com CRM. Possui mais de 15 anos de experiência e já gerenciou mais de R$ 11 milhões em investimento de mídia paga.

Mais informações

Site: https://stautmarketing.com.br/

LinkedIn: https://linkedin.com/in/ricardostaut

Post sobre a certificação: publicação no LinkedIn﻿

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
