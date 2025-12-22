Terça, 23 de Dezembro de 2025
Governador Eduardo Leite inaugura nova unidade básica de saúde em Estância Velha

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta segunda-feira (22/12), uma nova unidade básica de saúde da família bairro, no Bela Vista. O ato também ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/12/2025 às 17h38
Inauguração entrega serviço ampliado e qualificado à comunidade em Estância Velha -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta segunda-feira (22/12), uma nova unidade básica de saúde da família bairro, no Bela Vista. O ato também contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Com investimento total de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 2 milhões repassados pelo governo do Estado e R$ 400 mil de contrapartida municipal, reforça a parceria entre Estado e município para ampliar o acesso da população à saúde pública.

Leite destacou a importância do trabalho de prevenção de doenças realizado nas unidades básicas de saúde. “Essa é uma qualificação que estamos fazendo na atenção primária, que é a mais próxima da comunidade. A estratégia de saúde da família é um acompanhamento ainda mais dedicado às pessoas na ponta, e essa comunidade contava com uma estrutura menor para esse atendimento", declarou.

Governador destacou o trabalho de prevenção de doenças realizado nas unidades básicas de saúde -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
O governador enfatizou os impactos do Programa Rede Bem Cuidar. "Hoje estamos entregando um espaço maior, com duas equipes de saúde da família para estimular as pessoas a estarem mais presentes buscando esse serviço que é principalmente de prevenção, para além do tratamento de doenças. Para isso temos o Programa Rede Bem Cuidar, que está em todos os municípios gaúchos incentivando a promoção de saúde e de hábitos saudáveis nas unidades básicas”, pontuou Leite.

A obra representa um marco para o município, garantindo mais conforto, qualidade e agilidade nos serviços oferecidos à comunidade. O espaço tem mais de 640 m², praticamente o dobro da área da antiga unidade. Conta com duas equipes de Saúde da Família, uma equipe de Saúde Bucal e profissionais de apoio, como nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Além disso, dispõe de ambientes amplos, com salas de atendimento, áreas de convivência e banheiros adaptados.

Parceira pela sociedade

Arita falou sobre a parceria entre Estado e município para ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde. “Aqui serão cerca de oito mil pessoas atendidas em todo o ciclo de vida, com atenção às pessoas em todas as faixas etárias de forma qualificada. Esse é um reflexo do que estamos fazendo em todo o Rio Grande do Sul com a Rede Bem Cuidar, fortalecendo a rede básica com investimentos. Estamos em todas as etapas da assistência em saúde e a atenção primária está sendo muito destacada", definiu a secretária.

A UBS Bela Vista, localizada no bairro de mesmo nome, atenderá também moradores dos bairros Das Quintas e Lira, beneficiando aproximadamente oito mil pessoas. A mudança para o novo endereço, ocorrida já na tarde desta segunda-feira, oficializa a transição dos atendimentos da antiga estrutura, localizada a cerca de 400 metros de distância das atuais instalações.

Nova unidade atenderá cerca de oito mil pessoas de pelo menos três bairros -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Ampliação do hospital

Além da inauguração da nova UBS Bela Vista, Estância Velha também conta com outro importante investimento do governo Leite na área da saúde. Em 6 de agosto deste ano, foi assinada a ordem de serviço para a construção do prédio anexo do Hospital Municipal Getúlio Vargas, um marco histórico desde sua fundação em 1939. A obra, que representa a primeira grande ampliação do hospital, terá investimento total de R$ 11,56 milhões, sendo R$ 10 milhões provenientes do Tesouro do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.

O novo anexo acrescentará mais de 1,7 mil m² à estrutura atual, com previsão de expansão futura para 3,04 mil m². O primeiro pavimento será dedicado à nova unidade de pronto atendimento, com seis consultórios médicos, oito leitos de observação para adultos, quartos de isolamento, observação pediátrica, sala vermelha, além de áreas para suturas, curativos e inalação. A emergência terá 705 m².

Outro destaque é a ampliação do centro de diagnóstico por imagem, que contará com salas para ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma e tomografia, além de espaço para recuperação de pacientes, garantindo maior capacidade para exames e diagnósticos.

Durante o evento de agosto, realizado em frente ao hospital, Arita anunciou que o Estado já reservou R$ 7 milhões adicionais para a construção de mais dois andares. O convênio permitirá a reativação da maternidade, uma demanda histórica da comunidade.

Leite foi recepcionado por crianças e representantes da comunidade -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Texto: Ascom SES
Edição: Secom

© João Risi / MS
