Governador Eduardo Leite inaugura nova unidade básica de saúde em Estância Velha

O governador Eduardo Leite inaugurou, nesta segunda-feira (22/12), uma nova unidade básica de saúde da família bairro, no Bela Vista. O ato também contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann. Com investimento total de R$ 2,4 milhões, sendo R$ 2 milhões repassados pelo governo do Estado e R$ 400 mil de contrapartida municipal, reforça a parceria entre Estado e município para ampliar o acesso da população à saúde pública.
Leite destacou a importância do trabalho de prevenção de doenças realizado nas unidades básicas de saúde. “Essa é uma qualificação que estamos fazendo na atenção primária, que é a mais próxima da comunidade. A estratégia de saúde da família é um acompanhamento ainda mais dedicado às pessoas na ponta, e essa comunidade contava com uma estrutura menor para esse atendimento", declarou.
O governador enfatizou os impactos do Programa Rede Bem Cuidar. "Hoje estamos entregando um espaço maior, com duas equipes de saúde da família para estimular as pessoas a estarem mais presentes buscando esse serviço que é principalmente de prevenção, para além do tratamento de doenças. Para isso temos o Programa Rede Bem Cuidar, que está em todos os municípios gaúchos incentivando a promoção de saúde e de hábitos saudáveis nas unidades básicas”, pontuou Leite.
A obra representa um marco para o município, garantindo mais conforto, qualidade e agilidade nos serviços oferecidos à comunidade. O espaço tem mais de 640 m², praticamente o dobro da área da antiga unidade. Conta com duas equipes de Saúde da Família, uma equipe de Saúde Bucal e profissionais de apoio, como nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Além disso, dispõe de ambientes amplos, com salas de atendimento, áreas de convivência e banheiros adaptados.
Parceira pela sociedade
Arita falou sobre a parceria entre Estado e município para ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde. “Aqui serão cerca de oito mil pessoas atendidas em todo o ciclo de vida, com atenção às pessoas em todas as faixas etárias de forma qualificada. Esse é um reflexo do que estamos fazendo em todo o Rio Grande do Sul com a Rede Bem Cuidar, fortalecendo a rede básica com investimentos. Estamos em todas as etapas da assistência em saúde e a atenção primária está sendo muito destacada", definiu a secretária.
A UBS Bela Vista, localizada no bairro de mesmo nome, atenderá também moradores dos bairros Das Quintas e Lira, beneficiando aproximadamente oito mil pessoas. A mudança para o novo endereço, ocorrida já na tarde desta segunda-feira, oficializa a transição dos atendimentos da antiga estrutura, localizada a cerca de 400 metros de distância das atuais instalações.
Ampliação do hospital
Além da inauguração da nova UBS Bela Vista, Estância Velha também conta com outro importante investimento do governo Leite na área da saúde. Em 6 de agosto deste ano, foi assinada a ordem de serviço para a construção do prédio anexo do Hospital Municipal Getúlio Vargas, um marco histórico desde sua fundação em 1939. A obra, que representa a primeira grande ampliação do hospital, terá investimento total de R$ 11,56 milhões, sendo R$ 10 milhões provenientes do Tesouro do Estado, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde.
O novo anexo acrescentará mais de 1,7 mil m² à estrutura atual, com previsão de expansão futura para 3,04 mil m². O primeiro pavimento será dedicado à nova unidade de pronto atendimento, com seis consultórios médicos, oito leitos de observação para adultos, quartos de isolamento, observação pediátrica, sala vermelha, além de áreas para suturas, curativos e inalação. A emergência terá 705 m².
Outro destaque é a ampliação do centro de diagnóstico por imagem, que contará com salas para ultrassonografia, radiografia, eletrocardiograma e tomografia, além de espaço para recuperação de pacientes, garantindo maior capacidade para exames e diagnósticos.
Durante o evento de agosto, realizado em frente ao hospital, Arita anunciou que o Estado já reservou R$ 7 milhões adicionais para a construção de mais dois andares. O convênio permitirá a reativação da maternidade, uma demanda histórica da comunidade.
Texto: Ascom SES
Edição: Secom