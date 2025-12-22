Vice-governador Gabriel Souza assina convênio de R$ 8,6 milhões para construção de novo pronto-socorro do Hospital de Cruz Alta

O governo do Estado vai investir R$ 8,6 milhões na construção de uma nova unidade de atendimento de urgências e emergências do Hospital São Vicente de Paulo, em Cruz Alta. O convênio foi assinado nesta segunda-feira (22/12) pelo vice-governador Gabriel Souza e pela secretária da Saúde, Arita Bergmann. A assinatura ocorreu de forma híbrida, com a participação on-line da prefeita de Cruz Alta, Paula Rubin Facco Librelotto, e da direção do hospital.

Para o vice-governador, o investimento reforça o compromisso do Estado com a regionalização da saúde e com a qualificação da rede hospitalar. “Estamos garantindo um investimento robusto para qualificar um hospital que é referência para toda a região. O novo pronto-socorro do São Vicente de Paulo vai melhorar o atendimento em momentos críticos, reduzir filas e salvar vidas. Isso só é possível porque o Estado colocou as contas em dia e tem hoje capacidade de investir onde as pessoas mais precisam”, afirmou Gabriel.

O repasse estadual, no valor de R$ 8.612.530,30, será realizado por meio da Secretaria da Saúde (SES) e viabilizará a obra de ampliação do pronto-socorro da instituição, que é referência regional e principal retaguarda hospitalar para os municípios da 9ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS).

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou que o convênio representa um novo momento para a política de investimentos na área. “Durante muito tempo, obras inacabadas simbolizaram o abandono e a falta de articulação entre os entes públicos. Hoje, vivemos um novo momento. O Rio Grande do Sul está diferente porque há compromisso, responsabilidade e trabalho conjunto entre o governo do Estado, os municípios, a Assembleia Legislativa e a gestão hospitalar. Esta assinatura representa a superação do passado e a garantia de mais cuidado e dignidade para as pessoas”, ressaltou.

Nova unidade trará mais agilidade ao atendimento

A construção da nova unidade de urgências permitirá a adequação da área física e do fluxo de trabalho às exigências da legislação sanitária e às crescentes demandas da saúde pública. O novo espaço vai reduzir o tempo de espera, ampliar a capacidade de resposta da instituição e elevar o padrão de atendimento prestado à população.

A prefeita destacou os avanços registrados nos últimos anos, comparando com a situação anterior da instituição. “Antes, o São Vicente de Paulo vivia um momento muito difícil, com risco de não conseguir manter seus serviços e atrasos salariais. Hoje, graças ao apoio do governo do Estado e à sensibilidade com que a saúde tem sido tratada, vivemos um cenário de retomada, segurança e novos investimentos. Hoje damos mais um passo importante para garantir um atendimento digno e qualificado à nossa população”, afirmou Paula.

Atualmente, o Hospital São Vicente de Paulo conta com dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI adulto) e atende cerca de 90% dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ofertando procedimentos de baixa, média e alta complexidade. Entre as especialidades atendidas estão neurologia, traumatologia e ortopedia, oncologia, nefrologia e transplantes. Além dos municípios da 9ª CRS, com sede em Cruz Alta, a nova estrutura também atenderá pacientes dos municípios da 17ª CRS, totalizando 33 municípios beneficiados.