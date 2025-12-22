Manpower abre 42 vagas para operador(a) de produção em SP

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, está contratando profissionais para os cargos de operador(a) de produção na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. São 42 vagas abertas, com atuação temporária e jornada de trabalho de segunda-feira a sexta-feira.

Os únicos requisitos são ensino médio completo e conhecimento no pacote Office. A empresa também apoia a candidatura de pessoas que buscam sua primeira oportunidade de emprego.

As atividades do operador(a) de produção incluem:

Montar computadores (desktop, notebook, AIO, servidores, workstations) seguindo rigorosamente a ordem de produção, garantindo cumprimento de prazos, quantidades e padrões de qualidade;

Desembalar componentes e produtos para montagem ou rework e embalar os produtos para expedição de forma adequada;

Realizar testes funcionais de maneira contínua e padronizada, assegurando conformidade com os parâmetros de qualidade estabelecidos;

Registrar informações no sistema de monitoramento do chão de fábrica com precisão e organização;

Comunicar a identificação de qualquer situação ou problema ao superior imediato;

Participar dos treinamentos, especialmente relacionados à introdução de novos produtos, além de seguir as práticas de 5S e ESD conforme os procedimentos da empresa;

Cuidar da manutenção e do uso correto dos equipamentos, como notebooks, celulares, ferramentas e mochilas utilizados diariamente;

Respeitar as normas e procedimentos dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, além de outras políticas da empresa;

Executar atividades adicionais relacionadas ao cargo conforme solicitado.

Os profissionais interessados podem realizar a candidatura por meio do formulário: https://forms.office.com/r/YA72DWawnb

Para mais oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.