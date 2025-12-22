Terça, 23 de Dezembro de 2025
20°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Manpower abre 42 vagas para operador(a) de produção em SP

O ManpowerGroup Brasil está em parceria com uma das principais empresas de tecnologia do mundo, oferecendo vagas temporárias para o cargo de operad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/12/2025 às 16h19
Manpower abre 42 vagas para operador(a) de produção em SP
Manpower

O ManpowerGroup Brasil, consultoria de soluções em Recursos Humanos, está contratando profissionais para os cargos de operador(a) de produção na cidade de Indaiatuba, em São Paulo. São 42 vagas abertas, com atuação temporária e jornada de trabalho de segunda-feira a sexta-feira.

Os únicos requisitos são ensino médio completo e conhecimento no pacote Office. A empresa também apoia a candidatura de pessoas que buscam sua primeira oportunidade de emprego.

As atividades do operador(a) de produção incluem:

  • Montar computadores (desktop, notebook, AIO, servidores, workstations) seguindo rigorosamente a ordem de produção, garantindo cumprimento de prazos, quantidades e padrões de qualidade;
  • Desembalar componentes e produtos para montagem ou rework e embalar os produtos para expedição de forma adequada;
  • Realizar testes funcionais de maneira contínua e padronizada, assegurando conformidade com os parâmetros de qualidade estabelecidos;
  • Registrar informações no sistema de monitoramento do chão de fábrica com precisão e organização;
  • Comunicar a identificação de qualquer situação ou problema ao superior imediato;
  • Participar dos treinamentos, especialmente relacionados à introdução de novos produtos, além de seguir as práticas de 5S e ESD conforme os procedimentos da empresa;
  • Cuidar da manutenção e do uso correto dos equipamentos, como notebooks, celulares, ferramentas e mochilas utilizados diariamente;
  • Respeitar as normas e procedimentos dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Saúde Ocupacional, além de outras políticas da empresa;
  • Executar atividades adicionais relacionadas ao cargo conforme solicitado.

Os profissionais interessados podem realizar a candidatura por meio do formulário: https://forms.office.com/r/YA72DWawnb

Para mais oportunidades de emprego em todo o Brasil, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva
Tecnologia Há 11 horas

Endometriose severa: cirurgia robótica pode reduzir dor e riscos

A cirurgia robótica oferece mais precisão no tratamento da endometriose severa, reduz dor, riscos e preserva a fertilidade. A ginecologista Dra. Ma...

 Canva
Tecnologia Há 15 horas

Estudo mostra principal motivo de troca de internet

Levantamento revela um consumidor mais atento, que compara ofertas, testa a conexão e muda de operadora com mais facilidade.

 https://br.freepik.com/
Tecnologia Há 15 horas

Diretrizes reforçam eficiência no transporte de cargas B2B

Análise destaca a relação entre gestão eficiente, conformidade operacional e o reconhecimento do mercado no transporte de cargas B2B.

 Divulgação
Tecnologia Há 16 horas

Fujitsu General do Brasil tem reconhecimento internacional

Ao todo, cinco ações conduzidas no país foram contempladas, incluindo um projeto de capacitação técnica realizado no Rio de Janeiro, classificado c...

 Divulgação/IFM
Tecnologia Há 17 horas

IFM Summit (Inside Facility Management) acontece em março

IA e colaboração redesenham o Facility Management: São Paulo recebe o IFM Summit 2026 com foco em operações inteligentes. A infraestrutura que sust...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 26°
20° Sensação
1 km/h Vento
99% Umidade
100% (20.08mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
19h30 Pôr do sol
Quarta
24° 20°
Quinta
24° 19°
Sexta
30° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 5 horas

Toffoli prorroga medidas que mantém RJ no regime de recuperação fiscal
Economia Há 5 horas

Voos no Santos Dumont serão ampliados em 2026, diz ministro
Geral Há 5 horas

Eve, da Embraer, faz primeiro voo do protótipo de "carro voador"
Justiça Há 7 horas

MJ formaliza ao Itamaraty pedido de extradição de Ramagem
Justiça Há 8 horas

Mendes diz não ser contra código de conduta, mas defende debate no STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 -0,19%
Euro
R$ 6,58 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 517,611,05 -1,05%
Ibovespa
158,141,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6909 (22/12/25)
09
25
57
63
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3569 (22/12/25)
01
02
03
04
05
06
08
10
14
15
17
18
19
20
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2865 (22/12/25)
02
17
25
34
40
41
46
49
52
55
57
63
71
75
76
80
84
88
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2902 (22/12/25)
04
43
44
48
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias