Horários das provas do concurso da Saúde de Santa Catarina já estão disponíveis

Os candidatos inscritos no concurso público da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já podem consultar os horários e as cidades de aplicação da prova objetiva, prevista para o dia 11 de janeiro de 2026. As avaliações serão realizadas nos períodos da manhã e da tarde, conforme o cargo, nos municípios de Florianópolis, Joinville, Criciúma, Lages, Blumenau, Itajaí, Chapecó e Joaçaba.

As provas do período matutino terão abertura dos portões às 7h15 e fechamento às 8h. Já para os cargos com aplicação no período vespertino, o acesso será liberado a partir das 13h45, com encerramento às 14h30. Em ambos os turnos, não será permitida a entrada de candidatos após o fechamento dos portões.

O início das provas está previsto para 15 minutos após o fechamento das portas, com duração total de quatro horas, incluindo o tempo destinado ao preenchimento da folha de respostas. Clique aqui e confira o edital.

O Cartão de Informação do Candidato, com a confirmação do local e do horário da prova, estará disponível para consulta e impressão no site do Instituto AOCP no dia 5 de janeiro de 2026. A verificação das informações é de responsabilidade do candidato.

O certame oferece 511 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades contemplam a Administração Central, as 17 Gerências Regionais de Saúde e os hospitais da rede estadual, com vagas para médicos de diversas especialidades, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, técnicos administrativos, entre outras áreas.

As atualizações oficiais podem ser acompanhadas pelos canais institucionais da Secretaria de Estado da Saúde e pelo site do Instituto AOCP. Todas as etapas seguem o cronograma previsto em edital.

