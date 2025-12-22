Diretrizes reforçam eficiência no transporte de cargas B2B

Em um contexto marcado por exigências operacionais e regulatórias no transporte de cargas B2B, estudos do setor apontam que critérios como pontualidade e integridade da carga são determinantes para a manutenção de contratos comerciais. Nesse cenário, certificações e prêmios especializados têm sido utilizados por empresas e embarcadores como referências objetivas para avaliar conformidade a normas técnicas e padrões de qualidade operacional.

É nesse contexto de alta exigência que a Cargocenter, operadora logística do setor de transporte de cargas, anuncia a conquista da certificação ISO 9001, estabelecendo um novo padrão de qualidade em sua trajetória.

Reconhecimentos setoriais, como o Top do Transporte, o MESC e premiações promovidas pelo SETCERGS, são utilizados por parte dos embarcadores como referências para a avaliação de práticas operacionais no transporte de cargas. Paralelamente, a adoção da certificação ISO 9001 está associada à implementação de sistemas formais de gestão da qualidade, permitindo a comparação entre operadores com diferentes níveis de estruturação de processos.

A ISO 9001 como divisor de águas

Para a Cargocenter, a obtenção da certificação não foi apenas um trâmite burocrático, mas uma meta institucional definida para celebrar as três décadas da empresa. O diretor Michael Boff destaca que o processo envolveu um ano de planejamento e consultoria intensiva, integrando todas as lideranças da companhia.

"Estabeleci como meta, para comemoração aos 30 anos de empresa, a conquista da certificação ISO 9001 como um fato histórico. Percebi o quão importante seria a aplicação dos princípios do Sistema de Gestão da Qualidade para adaptar a empresa à crescente exigência do mercado corporativo", explica Boff.

O executivo ressalta que o principal beneficiado é o cliente: "O cliente ganha a garantia de processos alinhados, acuracidade nas informações, cumprimento de prazos e comunicação padronizada. A certificação proporciona eficiência, melhoria contínua, gestão de riscos e redução de custos".

Certificações como redução de risco e diferencial competitivo

Levantamentos e análises de especialistas em logística indicam que parte dos operadores de transporte de cargas B2B tem ampliado a adoção de sistemas formais de gestão da qualidade. De acordo com essas análises, certificações, habilitações específicas e normas internacionais são utilizadas, especialmente em operações reguladas, como mecanismos para padronizar processos e reduzir assimetrias de informação entre operadores, clientes e órgãos reguladores.

Para os embarcadores, a contratação de empresas certificadas pode estar associada à padronização de processos, à redução da necessidade de auditorias próprias e à definição objetiva de responsabilidades contratuais. Além disso, operadores com capacidade de atender a diferentes exigências regulatórias tendem a ser considerados em modelos de fornecimento que envolvem a consolidação de operações logísticas.

A certificação ISO 9001 está relacionada à adoção de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos padronizados, auditorias periódicas e melhoria contínua. No caso da Cargocenter, a certificação se aplica às operações desenvolvidas em diferentes segmentos de atuação, conforme os requisitos definidos pela norma.