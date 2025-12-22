Fujitsu General do Brasil tem reconhecimento internacional

Iniciativas desenvolvidas no Brasil pela Fujitsu foram reconhecidas na edição 2025 de uma premiação corporativa internacional que avalia projetos implementados por filiais do grupo em diferentes países. Ao todo, cinco ações conduzidas no país foram contempladas, incluindo um projeto de capacitação técnica realizado no Rio de Janeiro, classificado como a iniciativa de maior impacto da edição.

Entre os projetos destacados está a implantação de uma sala de treinamento técnico voltada à formação de profissionais responsáveis pela instalação e manutenção de sistemas de climatização. O espaço, localizado em um centro de treinamento na capital fluminense, foi estruturado para apoiar a padronização de processos e a disseminação de boas práticas no setor, em um contexto de crescimento da demanda por mão de obra qualificada.

Dados da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) indicam que o mercado brasileiro de climatização tem registrado expansão contínua, impulsionada pelo avanço da construção civil e pela busca por soluções mais eficientes do ponto de vista energético. Nesse cenário, iniciativas de capacitação técnica são apontadas como fatores estratégicos para a melhoria da qualidade dos serviços e para a redução de falhas operacionais.

Além da ação de treinamento, outras quatro iniciativas desenvolvidas no Brasil também foram reconhecidas. Entre elas está um programa de qualificação de assistências técnicas autorizadas, voltado à ampliação da agilidade no atendimento ao consumidor, especialmente em regiões com maior volume de solicitações durante períodos de pico.

Também foram contempladas ações relacionadas ao desempenho de revendas de peças, com foco em critérios operacionais e de atendimento, além de uma estratégia integrada entre as áreas de logística e vendas voltada à mitigação de impactos sazonais em rotas de distribuição na região amazônica.

Para Tsutomu Kunishima, diretor-presidente da operação brasileira, o reconhecimento está associado à capacidade de adaptação das iniciativas locais às diretrizes globais da companhia. "O destaque obtido por projetos desenvolvidos no Brasil demonstra o alinhamento com princípios corporativos voltados ao desenvolvimento de pessoas, à eficiência operacional e à geração de impacto positivo", afirmou.

Na avaliação de Marli Garcia, gerente de Recursos Humanos da unidade brasileira, os resultados refletem o investimento em qualificação e cultura organizacional. "Iniciativas voltadas ao aprendizado contínuo contribuem para a formação de equipes mais preparadas e para a consolidação de práticas alinhadas aos valores corporativos", declarou.

A premiação corporativa internacional tem como objetivo reconhecer projetos alinhados a princípios como integridade, desenvolvimento humano e iniciativas espontâneas de impacto positivo, além de reforçar estratégias de atuação responsável e sustentável no longo prazo.