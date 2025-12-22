Segunda, 22 de Dezembro de 2025
21°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IFM Summit (Inside Facility Management) acontece em março

IA e colaboração redesenham o Facility Management: São Paulo recebe o IFM Summit 2026 com foco em operações inteligentes. A infraestrutura que sust...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/12/2025 às 11h53
IFM Summit (Inside Facility Management) acontece em março
Divulgação/IFM

O setor responsável por manter lojas, escritórios, indústrias, hospitais e shoppings em funcionamento — o Facility Management (FM) — enfrenta uma pressão crescente para substituir práticas improvisadas por modelos mais estruturados de operação. Esse será o tema central do IFM Summit São Paulo 2026, marcado para o dia 26 de março, no AMCHAM Business Center, na capital paulista.

O evento discutirá como profissionais e empresas podem reduzir a dependência de rotinas reativas, ainda comuns em muitas operações, e avançar para modelos com maior previsibilidade e controle. A edição de 2026 terá como tema "Saia do Loop Reativo" e abordará estratégias relacionadas à colaboração, uso de dados e aplicação de inteligência artificial nas operações de FM.

De acordo com a organização, equipes de Facility Management em setores como varejo, saúde, hotelaria e serviços ainda atuam, em grande parte, respondendo a falhas pontuais, com pouco espaço para planejamento de longo prazo. O IFM Summit reunirá gestores e especialistas para debater alternativas a esse modelo.

Entre os temas previstos na programação estão:

  • Novas soluções tecnológicas para Facility Management;
  • Alinhamento entre FM, experiência do usuário (CX) e retorno financeiro (ROI);
  • Gestão do conhecimento e cultura operacional;
  • Uso de dados no apoio à tomada de decisão.

A agenda inclui painéis, palestras, workshops e uma feira de soluções voltadas à operação e à manutenção. O encontro também prevê momentos de networking entre profissionais que atuam na gestão de infraestrutura em empresas de diferentes setores. "O FM precisa ser estratégico. Não se trata apenas de manter prédios funcionando, mas de tomar decisões que impactam diretamente o negócio", afirma Rafael Elias, gestor da comunidade IFM.

Bônus: panorama global de Facility Management

Antes do evento, a organização disponibiliza o estudo "O Estado das Operações de FM 2026", que reúne dados e tendências coletados com profissionais da área em diferentes regiões. O material pode ser solicitado por meio dos canais oficiais da IFM ou baixado do site oficial da comunidade.

A IFM — Inside Facilities Management é uma comunidade internacional independente voltada a profissionais da área de Facility Management. Desde 2021, promove eventos, produção de conteúdo e iniciativas de troca de experiências entre gestores e especialistas do setor.

Na América Latina, a comunidade é coordenada por Rafael Elias há três anos, com atuação na organização de eventos e na articulação de debates sobre gestão, operação e tecnologia em FM.

A Infraspeak é uma plataforma colaborativa de gestão de facilities que conecta pessoas, processos e dados operacionais. Segundo a empresa, a solução busca apoiar equipes de FM na organização das rotinas, no acompanhamento de indicadores e na integração com prestadores de serviço.

Mais informações

O ingresso para o IFM Summit São Paulo 2026 custa R$ 1.200. Informações adicionais sobre o evento estão disponíveis nos canais oficiais da IFM nas redes sociais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Canva
Tecnologia Há 2 horas

Estudo mostra principal motivo de troca de internet

Levantamento revela um consumidor mais atento, que compara ofertas, testa a conexão e muda de operadora com mais facilidade.

 https://br.freepik.com/
Tecnologia Há 2 horas

Diretrizes reforçam eficiência no transporte de cargas B2B

Análise destaca a relação entre gestão eficiente, conformidade operacional e o reconhecimento do mercado no transporte de cargas B2B.

 Divulgação
Tecnologia Há 3 horas

Fujitsu General do Brasil tem reconhecimento internacional

Ao todo, cinco ações conduzidas no país foram contempladas, incluindo um projeto de capacitação técnica realizado no Rio de Janeiro, classificado c...

 Divulgação Hablla
Tecnologia Há 3 dias

Startup brasileira soma R$ 3,1 milhões em aportes

Empresa brasileira Hablla, focada em automação de receita e atendimento, consolidou rodada de investimentos em dezembro de 2025, figurando entre os...

 NanoBanana
Tecnologia Há 3 dias

Irrigação inteligente combate alta no preço da energia

Mudança regulatória proposta por agência governamental pode encarecer a energia elétrica dos produtores rurais. A irrigação inteligente surge como ...

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 21° Máx. 30°
24° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (1.98mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h29 Pôr do sol
Terça
30° 20°
Quarta
27° 20°
Quinta
23° 20°
Sexta
31° 19°
Sábado
33° 20°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 5 minutos

Campanha em aeroportos combate violência contra mulher
Economia Há 5 minutos

Petrobras recebe autorização para operar nova plataforma no pré-sal
Economia Há 27 minutos

Ponte entre Tocantins e Maranhão que desabou há um ano é reinaugurada
Geral Há 27 minutos

Governo autoriza nomeação de 249 servidores na PF e MCTI
Justiça Há 27 minutos

PGR é favor de progressão de regime ao hacker Walter Delgatti

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,59 +0,81%
Euro
R$ 6,58 +1,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,695,22 +1,61%
Ibovespa
158,090,13 pts -0.24%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6908 (20/12/25)
01
10
42
58
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3568 (20/12/25)
01
02
04
05
06
07
08
10
11
13
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2864 (19/12/25)
01
04
15
17
18
22
23
32
37
40
42
71
73
77
79
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2901 (19/12/25)
03
16
19
21
28
41
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias