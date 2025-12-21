Domingo, 21 de Dezembro de 2025
Governador Eduardo Leite visita Estância Velha e inaugura unidade básica de saúde na segunda (22)

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram, na segunda-feira (22/12), uma nova unidade básica de saúde (UBS), em...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
21/12/2025 às 14h26
Governador Eduardo Leite visita Estância Velha e inaugura unidade básica de saúde na segunda (22)
-

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram, na segunda-feira (22/12), uma nova unidade básica de saúde (UBS), em Estância Velha. O governo estadual destinou R$ 2 milhões para a obra, que também contou com contrapartida municipal de R$ 400 mil.

Localizada na esquina das ruas Ari Grade e Hulda Dienstmann, a UBS vai beneficiar cerca de 8 mil moradores dos bairros Bela Vista, Das Quintas e Lira, oferecendo atendimento ampliado e mais conforto para a população.

Aviso de pauta

O quê:inauguração de unidade básica de saúde
Quando:segunda-feira (22/12), às 9h
Onde:Rua Hulda Dienstmann, 290, bairro Bela Vista, Estância Velha

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
