Governador Eduardo Leite visita Estância Velha e inaugura unidade básica de saúde na segunda (22)

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguram, na segunda-feira (22/12), uma nova unidade básica de saúde (UBS), em Estância Velha. O governo estadual destinou R$ 2 milhões para a obra, que também contou com contrapartida municipal de R$ 400 mil.

Localizada na esquina das ruas Ari Grade e Hulda Dienstmann, a UBS vai beneficiar cerca de 8 mil moradores dos bairros Bela Vista, Das Quintas e Lira, oferecendo atendimento ampliado e mais conforto para a população.

Aviso de pauta

O quê:inauguração de unidade básica de saúde

Quando:segunda-feira (22/12), às 9h

Onde:Rua Hulda Dienstmann, 290, bairro Bela Vista, Estância Velha